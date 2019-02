Begoña Villacís niega que ocultase una sociedad y dice que se trata de "un error administrativo" que se subsanó

Begoña Villacís ocultó durante tres años una sociedad patrimonial que compartía con su marido hasta dos días antes de las elecciones municipales de 2015, según recoge este martes el diario ABC. La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid señala que esa información no es correcta porque no ha ocultado ninguna sociedad porque no tiene ninguna sociedad "desde 6 años antes de entrar en política, concretamente, en el año 2009" y no unos días antes, como publica el diario.

Villacís cree que hay "juego sucio" y que se trata de una campaña contra ella porque tiene muchas opciones de ser alcaldesa, aunque las encuestas no dicen eso.

A través de la sociedad IURISCONTENCIA S.L., de la que fue administradora solidaria desde febrero de 2007 a marzo de 2018, adquirió tres inmuebles valorados en dos millones de euros.