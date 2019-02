Rompen con marros el escaparate de El Corte Inglés de Gran Vía para robar móviles y material informático

Ha ocurrido a las 3:10 de la madrugada. Según han confirmado a la Cadena SER fuentes de El Corte Inglés, siete encapuchados han accedido al centro comercial de Gran Vía rompiendo el escaparate con dos marros o martillos de grandes dimensiones, destrozando los cristales más cercanos a la tienda Apple del interior, y se han llevado equipos informáticos y varios teléfonos móviles.

Gracias a la rápida intervención de la seguridad privada el robo no ha sido cuantioso, ya que los ladrones sólo han permanecido en la tienda veinte segundos, según recogen las cámaras de seguridad

Un portavoz de El Corte Inglés ha asegurado que no se han producido daños personales ni materiales, más allá de los destrozos en el escaparate, y aunque no ha precisado el volumen de los artículos robados, ha asegurado que no ha sido muy cuantioso, pues solo han dispuesto de veinte segundos para perpetrarlo.

El centro comercial nos ha confirmado que se está elaborando la denuncia para presentarla en el Cuerpo Nacional de Policía, que se haría cargo de su investigación.