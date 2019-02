Osasuna confía en contar con el aval para la Asamblea

En la semana en la que los socios de Osasuna votan qué reforma del Sadar quieren, básica o integral, y cuál de los 5 proyectos presentados para la integral les convence más, el club trabaja contrarreloj para que el Parlamento de Navarra apruebe el aval de 23 millones de euros y que entidades bancarias garanticen su financiación. Desde Osasuna se defiende, lo hizo la semana pasada en la SER el presidente Luis Sabalza y hoy también Ángel Ardanaz, la reforma integral. Para poder afrontarla, el club está pendiente de la aprobación por parte de los grupos políticos de ese aval del Gobierno de Navarra mientras que según apunta el gerente la financiación bancaria está bastante avanzada con 3 entidades a punto de dar el visto bueno a la operación. Incluso Ardanaz afirma que el día de la Asamblea de socios compromisarios, en la que votarán si permiten al club endeudarse, no debería tener problemas para disponer de un documento firmado por entidades bancarias que garanticen la financiación.

Un tema de la financiación que está ligado también a ese aval del Gobierno de Navarra para el que todavía no hay fecha para llevarlo al Parlamento. Quedan 6 plenos en la Cámara foral y, al menos en el del jueves próximo no está presente en el orden del día. El aval que Osasuna solicita a Hacienda para la reforma del estadio que su masa social vota estos días necesita la autorización del parlamento, aunque ha de ser el gobierno el que lo envíe a la cámara como proyecto de ley. En la SER la presidenta Barkos apostó por el aval, pero quiere que sea su mayoría de gobierno la que lo respalde. Una mayoría segura en la cámara al aval para Osasuna pero no en el cuatripartito. Izquierda Ezkerra no lo apoya y en la tertulia parlamentaria de la SER ni Podemos Orain Bai ni Bildu se han mojado. Solo Geroa Bai es partidario de otorgar el aval. En la oposición, UPN su apoya el aval, al igual que los socialistas, que se han quejado de la actitud de la presidenta Barkos de excluirles en la búsqueda de los apoyos parlamentarios.

Osasuna confía en contar con el aval del Parlamento para la Asamblea por considerarlo importante mientras que según el gerente Ardanaz no contemplan que los socios compromisarios no aprueben el endeudamiento de 23 millones de euros para la reforma integral que defienden a la espera de los resultados de la votación y cree que sería un paso atrás y no barajan otra opción.