Víctor García: "Nuestro objetivo es competir de la mejor manera posible"

“Es normal que después de un partido como el de Gipuzkoa, por lo que implica la derrota y por cómo se produjo, es normal que la gente esté dolida. Este parón competitivo, lo hemos aprovechado para hacer una especie de mini-pretemporada para intentar mejorar cosas, parar un poco y resetear para pensar en lo que nos queda, que es un tercio de competición. Quedan 22 partidos, 14 de Liga Endesa y 8 de Euroliga. Hemos hecho el parón por la Copa del Rey y concienciados e implicados en lo que nos queda”.

“Hemos tenido bastantes entrenos orientados a mejorar cosas nuestras para lo que queda de temporada. En las semanas anteriores casi todos los entrenos habían sido de prepartido o pospartido, así que no puedes cargar demasiado. Hemos aprovechado para adaptar cosas tácticas, cosas nuevas y que queremos cambiar. Sabiendo que ahora el calendario de Euroliga siempre es duro, y que luego tenemos una serie de partidos fuera: CSKA, Burgos, Zalgiris, Tenerife… Tenemos un momento duro de calendario”.

“Estamos pensando en cosas a corto plazo, y luego algunas a largo plazo a nivel de recuperación de jugadores. Intentamos buscar el equilibrio, que no es fácil. Vamos a una de las canchas más complicadas de toda Europa. Están en un muy buen momento, con cinco victorias seguidas. Nuestro objetivo es competir de la mejor manera posible sabiendo que los jugadores que van, van a ir al máximo de su nivel. No contamos con varios jugadores importantes”.

“El que lo haya dicho, no conoce el vestuario. Lo digo lo más sincero posible. Todo lo que pienso, lo digo. Si por algo estoy tranquilo, es por el nivel personal de la gente. Podemos estar perdiendo partidos, pero creo que entrenamos a un muy buen nivel, la gente está muy comprometida. El que diga que hay mal ambiente… Creo que es algo que sale cuando el equipo no gana. Te aseguro que no es verdad. Si conoces el perfil de jugadores que hay en el vestuario, sabes que son jugadores comprometidos con el club. Por supuesto que tenemos que mejorar en cosas del juego, pero el nivel personal de los jugadores que conforman el vestuario es excepcional”.