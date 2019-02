Carlos Baute, cómo hemos cambiado

Venezolano de nacimiento pero con sangre española por sus venas, Carlos Baute lleva acompañándonos un par de décadas con su música. Ahora regresa con nuevo disco, ‘De amor y dolor’, que ha presentado con un dueto con Farina en el tema ‘Compro minutos’. Mucho ha cambiado la vida desde que un joven veinteañero publicaba su primer disco en su país natal, el mismo país a cuyo acervo cultural rendía homenaje.

Su primer trabajo se llamó ‘Orígenes’ y fue precisamente un recorrido por músicas venezolanas que combinó con guitarras eléctricas como en el tema que abría el disco, ‘Traigo polvo del camino’. Estábamos en 1994 y aunque su voz sonaba un poco engolada, demostraba que había que prestar mucha atención a sus movimientos. Dos años después publicó la segunda parte del disco, al que llamó igual, y con el que tampoco obtuvo gran repercusión más allá de en su país natal.

‘Quién la tumbó’ era la canción que encabezaba esta nueva colección que llevaba el sufijo de ‘tambores’, porque la percusión tenía una presencia constante en los temas. Lo dicho: otro buen disco, claro, pero que no acabó de romper. Algo que sí hizo a la tercera, a la que fue la vencida, con ‘Yo nací para querer…’, álbum que salió a la luz en 1999 y que supuso un éxito internacional y con el que desembarcó en España de la mano del que quizás ha sido su mayor himno: ‘Mi medicina’.

En los últimos compases del milenio y durante los primeros años del nuevo siglo se convirtió en artista obligatorio del verano y la canción debía estar en cualquier recopilatorio que tuviera que ver con fiestas, ferias o jolgorios varios. Pudo la cosa quedarse en un par de años de éxito, pero Baute mantuvo alto el listón con ‘Dame de eso’, un buen producido disco de 2002 que incluía la canción homónima, otra que también se convirtió en uno de sus clásicos.

Para entonces Carlos ya había establecido como segundo hogar España, donde su éxito no hacía más que crecer. Respondía a ese patrón tan definido de artista latino que canta muy bien pero que mueve las caderas como si no existieran las leyes de la anatomía humana. Y a pesar de eso, tenía un sello muy definido en sus canciones que lo hacían reconocible entre un millón. Quedaba demostrado que la canción más tradicional no era la fórmula que a él le venía bien y que el camino estaba marcado. El mismo que transitó con ‘Peligroso’, disco de 2004 y que presentó con ‘Lo que tú quieres yo quiero’.

Fue quizás en esta primera década de los años 2000 la de más trabajo de Carlos Baute, que inició sus apariciones en concursos televisivos y series de la pequeña pantalla. Y mientras seguía cosechando grandes canciones que justificaban que sólo un año después de su anterior disco publicara otro, que llevaba su propio nombre y que incluía ‘Te regalo’.

Parecía que Carlos había llegado a la cima de su éxito, pero nada más lejos de la realidad. Después de tres años de silencio discográfico, con un grandes éxitos de por medio, en 2008 reapareció de la mano de Marta Sánchez. Ambos firmaron el dueto perfecto en ‘Colgando en tus manos’.

Versionado una y mil veces, se incluyó en ‘De mi puño y letra’, donde certificaba que, además de los bailes frenéticos, los medios tiempos también se le daban muy bien. Número uno en medio mundo hispanohablante, se llevó una lluvia de certificaciones tras alcanzar la cima de las listas. Dos años después mantuvo esa inercia con un disco que suponía un canto al amor y que tenía canciones tan bonitas como ‘Quién te quiere como yo’.

Estamos llegando al final de este viaje y hemos alcanzado la que hasta ahora era la última estación, ‘En el buzón de tu corazón’, disco y single que publicaba en 2013 que no obtuvo sin embargo el éxito arrasador de sus trabajos previos.

Nos vamos a ir con el tema que también incluye su nuevo disco, ‘De amor y dolor’, y que también sirvió el año pasado para celebrar el décimo aniversario de su gran colaboración con Marta Sánchez. Ahora sí que nos despedimos escuchando otro dúo entre esta pareja ya clásica: ‘Te sigo pensando’.