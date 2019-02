Carmen Bernete y Aicha, sin barreras culturales

“La mujer de mi sobrino, me dijo que es buena chica, que tiene paciencia…”, dice Aicha, mujer marroquí que vive en Parla y llegó a nuestro país hace “diecisiete años y un mes”, recuerda entre risas y nostalgia. En Marruecos aprobó el carnet de conducir, pero desde entonces no había vuelto a coger un coche, por lo que decidió ir a la autoescuela de Carmen Bernete a reciclarse.

Aunque dice que no es su caso, sí reconoce que la mayoría de las mujeres musulmanas se sienten más cómodas dando clase con una mujer. “En Marruecos aprendí con un chico, para mi es igual, no tengo esta cosa, pero, en general, la mujer musulmana prefiere que sea una profesora la que les enseñe.Si mis hermanos me vieran con un señor a lo mejor no les iba a gustar, porque se ponen celosos, el problema es de celos”. Pero, lo que aporta Carmen en su ‘Autoescuela Madrid Sur’, en Humanes, es mucho más.

Lo de especializarse en dar clases a mujeres musulmanas llegó por casualidad, nos cuenta. “Surgió poco a poco. Vino a la autoescuela Mina, presidenta de una asociación de mujeres musulmanas en Fuenlabrada, quedó encantada y ella se encargó de hablar de mi en su asociación a primas, sobrinas, hermanas…”. Un boca a boca que la llevo a dedicarse especialmente a estas mujeres, aunque no son sus únicos clientes.

Carmen cuenta que estas mujeres vienen de una cultura con condicionantes muy concretos y ella intenta facilitarles la labor todo lo posible. Se adapta, respeta su situación y nunca las juzga. Una de las principales barreras suele ser el idioma. “Hay gente que tiene dificultad para leer, por eso, después de la clase me siento con ellas y les explico lo que no entienden, como una especie de clase de apoyo”. Si no pueden ir por su cuenta va a buscarlas e incluso ha llegado a ir a su casa a darles el teórico. “Había una chica que trabajaba en una frutería, no tenía tiempo de venir y yo iba y en la trastienda de la frutería dábamos una clase particular, es adaptarse”.

Bernete es una de las pocas mujeres en la región que es propietaria y profesora de una autoescuela. De hecho, ella venía de trabajar en el sector, pero la crisis - abrió su negocio en 2011- “la falta de pago y los problemas” en su anterior trabajo, la animaron a tener su propia empresa. Durante un tiempo fue propietaria, directora y única profesora, todo en uno, capeando el temporal, hasta que pudo contratar a más trabajadores.

No era la primera vez que tenía su empresa. La primera fue una panadería con tan solo 18 años. Recuerda cuando venían los proveedores, “me miraban con ojos raros y me decían: ¡venga niña, dile a tu madre que salga!” y ella les respondía que si querían vender algo “tendría que ser a mi y no a mi madre”.

Ahora Carmen y Aicharepresentan mucho más que la figura de profesora y alumna, marcan un ritmo propio, símbolo de otro más general que viene, el de la necesidad de convivencia y de cambio para la mujer en las diferentes culturas.