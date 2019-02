Metro Exodus, sobrevive en la Rusia postnuclear

Después de Metro 2033 y Metro Last Light, la saga de videojuegos basada en los libros postapocalípticos de Dmitry Glukhovsky llega a su tercer capítulo: Metro Exodus (PS4, Xbox One y PC). Si al principio los supervivientes de la guerra nuclear se refugiaban en los túneles del Metro de Moscú, ahora el protagonista Artyom y el resto de personajes buscan un futuro fuera del subterráneo recorriendo Rusia a bordo del tren ‘Aurora’. Y todo ello en forma de juego de disparos en primera persona para poder defendernos de la infinidad de peligros que nos aguarda en la superficie.

En concreto la historia de Metro Exodus se sitúa después de los hechos narrados en la novela Metro 2035 y el juego Metro Last Light, en 2036. Vamos a vivir un año completo o, mejor dicho, cuatro estaciones. Estas estaciones dividen el juego también en grandes capítulos con su zona diferenciada, como el Volga helado o mapaeados boscosos o desérticos. Una de las señas de la saga, los niveles subterráneos y agobiantes, sigue presente; pero se han añadido zonas abiertas con libertad de movimiento y ciertas misiones secundarias como el asalto a campamentos enemigos. No es un mundo abierto con las posibilidades que ello conlleva, pero sí son zonas amplias en las que planificar nuestros avances y rutas con la brújula y los prismáticos, además de tener en cuenta el ciclo de día y noche que influye en los enemigos.

Los viajes en la locomotora Aurora sirven como transición entre zonas (no podemos volver) y también centran la mayor parte de los diálogos con el resto de personajes de nuestro entorno. Son largas conversaciones con las que conocemos al resto de exploradores y en las que podemos observar las consecuencias de nuestras decisiones (esperanzadoras o dramáticas para el equipo).

Seres afectados por la radiación / 4A Games/ Koch Media

Como juego de disparos en primera persona vamos a manejar armamento como pistolas, escopetas, ballestas o rifles de asalto. A todas ellas les podemos acoplar varios accesorios como miras, y es necesario su mantenimiento, pero para ello vamos a tener que conseguir recursos en nuestra aventura. La fabricación de objetos curativos y equipo se ha potenciado, en detrimento del comercio, potenciando el factor supervivencia que también está reflejado en el peligro de la radiación y la orientación.

Audiovisualmente Metro Exodus es uno de los mejores en su género, y esto no es poco. El nivel de detalle gráfico (en PS4 Pro) es elevadísimo, desde el modelado de las armas a los detalles en el cristal de nuestra máscara antirradiación. Además la ambientación sonora tiene un gran nivel, tanto en los efectos como en las melodías que acompañan cada acción, potenciando el dramatismo de la experiencia postapocalíptica al máximo. En cuanto a duración, dependiendo de nuestro ritmo, podemos alcanzar las 25 horas para llegar al final de su historia.

Más actualidad





Esta semana también hemos podido probar DIRT Rally 2.0 (PS4, Xbox One y PC), una de las mejores propuestas para conducir a toda velocidad fuera de circuito. Contamos con más de 40 vehículos todoterreno como el mítico Mitsubishi Lancer Evolution X o el Subaru Impreza. Vamos a disputar tramos cronometrados en solitario en localizaciones como Nueva Zelanda, España o Argentina, y el juego cuenta con la licencia oficial del Mundial de Rallycross, disciplina en circuito de tierra y asfalto en la que todos los coches compiten a la vez. Y sus sensaciones son tan buenas como en la primera parte, sigue siendo muy desafiante, con grandes recreaciones de los vehículos y novedades como la paulatina degradación de los circuitos que influye en las mangas.

Far Cry 5 ya cuenta con su secuela en el mercado, Far Cry New Dawn (PS4, Xbox One y PC). Regresamos al mundo abierto del condado de Hope después de la catástrofe nuclear con dos nuevas villanas: las gemelas Mickey y Lou. Ahora tenemos que ayudar a los supervivientes y construir una base fuerte para poder prosperar y hacer frente a las bandas de malhechores que nos acosan peleando por los escasos recursos. Todo ello regado por la garantía de locura de la saga Far Cry.

Jump Force, el juego de lucha que mezcla personajes del manga como los de Dragon Ball, Naruto o Los Caballeros del Zodíaco, ya está disponible para PS4, Xbox One y PC. Combatimos en grupos de tres héroes y tenemos la posibilidad de cambiar entre ellos en cualquier momento, con un estilo de lucha asequible sin grandes requerimientos técnicos. Son combates en escenarios tridimensionales y con grandes dosis de efectos de luz y explosiones, apostando sin complejos por la espectacularidad.

Los amantes del anime japonés cuenta ya para PS4 y Nintendo Switch con ‘Steins; Gate Elite’, la remasterización de la novela interactiva original que narra las aventuras de un grupo de jóvenes científicos que consiguen alterar la línea espacio- temporal y modificar el pasado y el futuro luchando contra importantes cospiraciones. Esta versión incluye nuevas secuencias para los finales, ya que nuestras decisiones nos llevarán a uno u otro. En el caso de PS4 incluye un remake en alta definición de Stains; Gate: Linear Bounden Phenogram, un compendio de 10 relatos adicionales. La versión para Switch incluye 8bit ADC Stenins; Gate, una variante del título con gráficos y música 8 bit.

Resident Evil 2 acaba acaba de recibir su primera ampliación gratuita de contenido, titulada ‘Ghost survivors’. En él podemos encarnar a un agente de fuerzas especiales de Umbrella, a la hija del alcalde de Racoon City y al dueño de una tienda de armas para comprobar si son (o no) capaces de sobrevivir al brote del virus zombie. Y todo ello en un juego de terror magnífico rehecho desde cero respetando el espíritu del original y con añadidos que mejoran la experiencia de juego.

Y finalmente Nintendo ha anunciado novedades interesantes para Switch en su último Nintendo Direct. El próximo mes de junio llegará Super Mario Maker 2, y a lo largo de este 2019 la remasterización de The Legend of Zelda Link’s Awakening, originalmente para Game Boy hace 25 años. Además ya está disponible para descargar de forma gratuita Tetris 99, en el que otros tantos jugadores compiten online para ser el mejor de todos ellos encajando piezas. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.