Ciudadanos se desmarca de la Universidad Católica de Murcia tras la ruptura del pacto con el PP

Primera acción de Ciudadanos que escenificará la ruptura del acuerdo de investidura con Francisco de la Torre: el partido naranja se desmarca del proyecto de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y mañana le tumbará al PP la expropiación de una parcela para la instalación de esa institución privada.

Será en el consejo municipal de Urbanismo, donde el equipo de gobierno quiere aprobar la expropiación forzosa de 328 metros cuadrados de terreno por 151.377 euros para la pastilla de suelo en la que está previsto que se ubique la UCAM junto al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

Ciudadanos, que había venido apoyando las gestiones para instalar esa universiad privada en la ciudad, cambia de postura y votará en contra: argumenta que duda de su "viabilidad económica", de que sea la mejor universidad privada, exige un concurso público para la instalación de cualquier institución académica de ese tipo y añade que no comparte las declaraciones homófobas del presidente de la UCAM, según Alejandro Carballo, el viceportavoz del partido naranja.

El urbanismo había sido una de las materias en las que PP y Ciudadanos habían colaborado más activamente en este mandato, pero ahora De la Torre no lo tendrá tan fácil tras la ruptura de ese pacto de investidura por la negativa del regidor a cesar a los concejales de Teresa Porras y Francisco Pomares, investigados de varios delitos por el caso Villas del Arenal.

Málaga para la gente - IU plantea una moción de censura y el PSOE exige el pleno extraordinario en 24 horas

Los dos concejales de Málaga para la gente Izquierda Unida anuncian que promoverán una moción de censura si el alcalde no destituye a los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares por el caso Villas del Arenal, ni tampoco dimite como regidor. Lo anunciaba el portavoz de la coalición, Eduardo Zorrilla, que aseguraba que se trata de "la vía legal que está en manos de la oposición para poner fin a esta situación de caos".

Los socialistas añaden más presión a De la Torre y le piden que convoque el pleno extraordinario para exigirle esas dimisiones en 24 horas. Sobre la moción de censura, el portavoz socialista, Daniel Pérez, indica que a priori no se dan las circunstancias, pero no cierra la puerta.

De la Torre dice hoy que Pomares y Porras irán en su candidatura

Un pleno extraordinario que Francisco de la Torre -asegura- convocará dentro del marco legal. El regidor no se pronuncia sobre esa hipotética moción de censura, pero esta vez sí habla acerca de la inclusión de Pomares y Porras en las listas electorales: contará con ellos, pero tampoco lo zanja del todo: "Que voy a contar con ellos, ni más ni menos que los demás", "no es el momento de hablar de las listas, siempre lo digo, lógicamente es más adelante, pero no hay niguna razón para que no estén, ni tampoco significa que absolutamente seguro que estén, porque eso si lo digo parece que sería injusto respecto a los demás".