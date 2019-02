Reforestación del paraje El Portillo

Ayer martes segunda jornada de una nueva reforestación en uno de los parajes del entorno urbano de Jódar, concretamente en ’El Portillo’, con escolares de todos los centros educativos de la ciudad, organizada por el Ayuntamiento de Jódar y la Asociación Ecologista Guardabosques de Jódar, con la colaboración de la Agrupación local de Voluntarios de Protección Civil.

Las tres jornadas, lunes, martes y el próximo jueves, cuenta con una subvención a Guardabosques desde el Área de Agricultura y Medio ambiente de la Diputación Provincial de Jaén de 1.710 euros, del total de los 1.965 euros a los que asciende el proyecto.

El alcalde José Luis Hidalgo, acompañado del concejal de agricultura, Juan Caballero, nos explicaban, ante alumnos y alumnas de la EEI Antonio Machado, el alcance de esta reforestación que se está realizando en tres jornadas, “… Son varias jornadas las que se están realizando, una vez más, de mano de Guardabosques, y en colaboración con los colegios, con los más pequeños, con todos los colegios y el instituto, colaboran con nosotros y nosotros en ellos, en este trabajo continuo que es mejorar nuestro entorno. Estamos ahora en una zona, por aquello de que el tiempo tiende a que olvidemos, que estaba enormemente degradada, era un mudadal, era una escombrera, la hemos ido recuperando y continuamos en esos trabajos. Hacerlo de mano de los más pequeños, verlos en un día soleado, como hoy, echando esta mañana de campo, cuando lleguen a su casa, le contaran a sus familias, les contarán que han estado plantando árboles, yo creo que esto también es sembrar, en ellos, esa semilla de respeto a nuestro entorno y de mejora continua de nuestro pueblo… Los pequeños son los que más están disfrutando y se les nota en la cara. Por cierto, con los alumnos del instituto, tutelándolos un poco, vemos que están haciendo un trabajo extraordinario…”.

El concejal de agricultura, Juan Caballero, explica la cantidad y tipo de árboles que se están plantando, “… Son 63 árboles grandes, no pequeños. Moreras, almezes, Olmos y Paraísos…”.

Pendiente queda la reforestación de los árboles utilizados en la Campaña de Navidad, entregados a los comercios de la ciudad, explicaba Hidalgo, “… Se les ofertó a cada uno de los comercios, que si quería quedarse con ellos, con el compromiso de mantenerlos y conservarlos, los que no se han retirado para, próximamente, proceder a reforestarlos… No paramos (de reforestar) a lo largo de todo el año. Este año hemos vuelto a consignar en el presupuesto una cantidad importante, para continuar tanto en nuestro entorno como en los parques y jardines urbanos. Creo que sería una cuestión interesante, se la encomiendo ya al concejal, que vayamos sumando el número de árboles, arbustos y plantas que, en estos años, hemos puesto en todo lo que es nuestro entorno. Nos va a salir un número, verdaderamente, astronómico…”.

El trabajo no se queda en estas jornadas de plantación, para garantizar el crecimiento y consolidación de los árboles plantados, “… Queda un porcentaje enorme, el 90 o 100%, aproximadamente. Nosotros no nos limitamos a plantar el árbol, el trabajo comienza ahora con un servicio de riego, de mantenimiento y eso está garantizando que la práctica totalidad se mantienen y se desarrollan…”.

Sanciones por vertidos

En cualquier caso, hacía una llamada a la concienciación de todos los vecinos, “… Estos árboles son de todos, pero no solo los árboles, el entorno en general es de todos… Hemos quitado, en estos últimos años, camiones de lastre. Ahora tenemos una zona habilitada. Un vecino no tiene porqué salir con el remolque y tirar el lastre en cualquier sitio, aparte de que se arriesga a una importante sanción. Precisamente esta mañana he firmado una sanción por verter escombro, precisamente, en esta zona. ¿Pero qué necesidad hay de eso? Es desagradable encontrarse un montón de lastre, es desagradable para nosotros tener que hacerlo, poner esas sanciones. Cuando es tan sencillo como llevarlo a las zonas que tenemos habilitadas. Esas zonas, en estos últimos años, ha sido la cantera, pero en la cantera se están realizando ahora unos trabajos, para reciclar el material que se recoja allí, y, temporalmente, se está recogiendo el escombro, de obras menores, en la Pista de Atletismo, nosotros ya nos encargamos del reciclado y demás, sin ningún tipo de costes para los vecinos y vecinas. Si tenemos esa opción, ¿Para que cometemos el atentado contra todos, y la torpeza de tirarlo en nuestro término municipal? Cuando además están arriesgándose a una sanción importante. Una llamada a la concienciación, a la lógica y a la razón…”.