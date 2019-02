El alcalde de Caparroso se resiste a cambiar el nombre de la calle Luis Valero

La calle Luis Valero en el barrio de la Chantrea de Caparroso sigue honrando a quien fue gobernador civil de Navarra en la época franquista. El Ayuntamiento está incumpliendo la Ley de Memoria Histórica y, a pesar, del requerimiento del departamento de Paz y Convivencia, el alcalde, el popular Aquilino Jiménez, no ve ningún problema en mantenerla "hizo las casas baratas...haría mal me imagino pero por lo visto también hizo algo de bien ¿no?, hizo casas baratas para la gente que vivía en cuevas en este pueblo". Jiménez recuerda que la calle lleva muchos años en el pueblo y que ha pasado mucha gente por el Ayuntamiento y nadie la ha cambiado "entonces, ¿a quién molesta la calle? a unos señores que se han sentado ahora en una silla, porque a los que estuvieron sentados antes no les molestó cuando cambiaron otras calles y la placa no es nueva. La cuestión es que los vecinos de mi pueblo no tienen nigún problema con esta calle".

El alcalde denuncia que molesten figuras de la dictadura y no los terroristas de ETA porque dice que "aunque no lo he visto, he oído que tenemos calles dedicadas a etarras, homenajes a etarras y nadie dice ni Pamplona. Eso ¿es mejor o es peor o es de esta democracia?. Al final esas dobles varas de medir sientan mal".

Aquilino Jiménez pide al Gobierno de Navarra que explique a los vecinos por qué hay que cambiar el nombre de la calle y que se ha cargo del coste y de las molestias que suponga.