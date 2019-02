El preacuerdo entre el Ayuntamiento y la Casa Ducal de Medinaceli sigue despertando recelos

El preacuerdo de convenio entre el Ayuntamiento de Úbeda y la Fundación Casa Ducal de Medinaceli sigue despertando recelos por las inconcreciones y ambigüedades en la redacción del texto. Lejos de generar consenso, para la oposición, al convenio le debería quedar un largo recorrido.

Se trata de un preacuerdo que estipula que la Fundación ceda al Ayuntamiento el uso del Palacio Francisco de los Cobos para que se convierta en sede la UNED y el Ayuntamiento ceda los Honrados Viejos para que la Fundación ponga en marcha un centro de interpretación del San Juan Bautista Niño de Miguel Ángel.

Para la alcaldesa, Toni Olivares, esta reunión en la que han participado los técnicos, ha sido clarificadora. El PP la ha considerado fructífera porque han expuesto sus apreciaciones, aunque coinciden con el andalucista Francisco Mendieta en que esa nota simple de registro que inscribe al Palacio Francisco de los Cobos como propiedad del Ayuntamiento, no deja muy claro la situación en la que nos encontramos. "Parece poco serio", según la alcaldesa, que ese tema lo saque un partido con un concejal que lleva años en el Ayuntamiento y que sabe que esa nota simple fue tumbada por la justicia.

Se refiere a una sentencia que, según los populares y andalucistas, no es efectiva porque la Casa Ducal no ha pagado los en torno a 500.000 euros que adeuda a Úbeda. Una cantidad que Mendieta eleva a los 700.000 euros. De salir adelante el convenio, en el que se da por sentado que la Fundación es la propietaria, esta lo esgrimiría ante la justicia y se evitaría pagar la sanción necesaria para que sea de su titularidad. Total, que no solo no está clara la titularidad para algunos sino que Mendieta añade que el cambio de uso necesario del Salvador que se lee en el documento se ha justificado como un error.

Para el PP faltan aclaraciones e informes. No se especifican bien la ubicación del palacio que pasaría al Ayuntamiento. Lamentan las prisas que parece tener, dicen, en el equipo de gobierno porque, para ellos aún falta tiempo de negociación, ya que dan por hecho que no va a ser aprobado por la Junta de Andalucía, entre otras cuestiones por la necesidad del cambio de uso del suelo del Salvador.

Añaden además que ahora abren la puerta a que el Palacio Francisco de los Cobos no sea para la UNED. El siguiente paso es que el convenio se publique en el BOJA, el boletín oficial de la provincia, que vuelva a comisión y se lleve a pleno.