Rioja: "El Córdoba debe sentir que no puede ganar"

Dos semanas para preparar un partido clave. Después del Almería-Córdoba aún quedará mucho campeonato, pero una victoria rojiblanca le situaría con 40 puntos, muy cerca del objetivo de la permanencia, y con tiempo para poder soñar. Luis Rioja, el único de la plantilla, junto a José Romera, que ha estado presente en todas las jornadas de Liga, habló tras el entrenamiento de un encuentro donde el Córdoba tiene que sentirse incómodo desde el inicio. El Almería quiere llevar el peso del duelo: “Intentaremos contrarrestar su fútbol con el nuestro. Queremos llevar la iniciativa, golpear primero en todas las facetas del juego. Deben sentir que aquí es imposible ganar”.

Objetivos

Se quiere evitar en el vestuario hablar de Play Off hasta que no cierren la salvación. Si bien el tópico impuesto en el fútbol de ‘partido a partido’ lo utilizan todos, en el Almería son conscientes de que pueden romper quinielas y llegar muy pronto a la cifra mágica. Según Luis Rioja, apostar por este equipo es seguro: “No le pongo techo al Almería. Podemos sumar 40 puntos y nos falta aún para los cincuenta. Una vez que lleguemos se podrá mirar a otras cosas. El equipo es ambicioso, tiene alma y siempre sale a ganar”. El Mediterráneo es un fortín, del que solo salieron con tres puntos Málaga y Osasuna. Esta dinámica da un extra de confianza a los jugadores, que esperan a un Córdoba necesitado. Los blanquiverdes ganaron 0-2 en Tenerife y cayeron en El Arcángel 1-2 ante el Granada, estando a cinco de la permanencia: “No deja de ser un partido en casa, donde nos sentimos fuertes junto a nuestra afición. Solo han podido ganar dos rivales aquí y si encima viene más público, más opciones de ganar”.

Afición

Desde el club confían en que puede registrarse la mejor entrada de la temporada. Rioja sueña con un Estadio lleno, señal de que la ciudad se ha vuelto a reenganchar: “El reto de cualquier futbolista es llenar el Estadio, porque así se siente más cómodo, arropado y querido. Ojalá que sean 10.000 o más, pero me gustaría ver un ambiente magnífico, sumar y vivir un domingo en familia”.

Implicado

El Espanyol busca recambio a Pablo Piatti, lesionado, y ha aparecido el nombre de Luis Rioja. Sin embargo, el sevillano se mantiene al margen de rumores y se siente identificado con la camiseta rojiblanca. No le preocupa en exceso lo que ocurra más allá del duelo con el Córdoba: “Estoy cómodo y feliz en el Almería. Me queda un año más de contrato y compito por este equipo. No me paro a mirar lo que hay de Primera. Lo que toque en un futuro no me preocupa”. El Almería perdió por 1-0 en la primera vuelta.