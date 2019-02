Dimisión en bloque de los cargos públicos de NC en Lanzarote

Érica Machín y Mame Fernández, concejales de Nueva Canarias en Tías, abandonan el partido y entregan sus actas como concejales. Mame Fernández además de concejal es el Presidente del Comité Local en Tías. Nueva Canarias en Tinajo también se queda sin representación, tras conocerse la renuncia de Ramón Ortiz, el único concejal que tenían fuera de Tías. Ortiz bandona también el partido junto a sus compañeros, a tres meses de las elecciones. Todos ellos se han mostrado críticos con el proceso de confluencia con Somos Lanzarote, en el que consideran que no han sido incluidos.

"Por medio del presente comunicamos públicamente que hemos tomado la decisión de renunciar a formar parte de cualquier lista electoral de Nueva Canarias y que así se lo hemos trasladado a su Secretario de Organización", explican en un comunicado enviado a los medios de comunicación. "Se trata de una decisión que se ha tomado de forma coherente y en consecuencia con la descoordinación que del partido se ha venido llevando en la isla Lanzarote, donde no nos hemos sentido ni integrados ni apoyados, a pesar de los resultados electorales obtenidos en estos municipios en las pasadas elecciones", explican los concejales en un comunicado.

De hecho, Mame Fernández dijo en la SER que si Gladys Acuña no iba al Parlamento, Nueva Canarias en Tías pediría el primer puesto al Parlamento, al ser el Ayuntamiento de Tías la institución con mayor representación. Sin embargo, se hizo público que el candidato al Parlamento sería Borja Rubio, tras el acuerdo electoral alcanzado con Nueva Canarias. Mame Fernández estará este jueves a las 11:30 en los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote.

Así las cosas, Nueva Canarias se queda sin cargos públicos en las instituciones de Lanzarote, tras meses de desencuentros con la dirección insular del partido. De hecho, Mame Fernández pidió la dimisión de Armando Santana, Secretario Insular de Nueva Canarias hace dos semanas en SER Lanzarote. El Secretario de Organización de Nueva Canarias en las islas, Carmelo Ramírez, respondió a Mame Fernández asegurando que ahora estaban centrados en las próximas elecciones y que tras los comicios, abordarían las cuestiones internas. "Ahora no tocan cuestiones internas", explicó a la SER.

El Coordinador Insular de Nueva Canarias, Armando Santana, junto a Remedios Alarcón en la oficina de reclamación y atención al ciudadano del Cabildo de Lanzarote / Facebook de Nueva Canarias Arrecife

Ahora son precisamente las cuestiones internas las que sitúan a Nueva Canarias en una situación difícil para afrontar ese proceso electoral, tras la dimisión de todos sus cargos públicos en Lanzarote, salvo Gladys Acuña, que no pertenece a Nueva Canarias sino a Unidos por Yaiza (UPY). Carmelo Ramírez dijo incluso que Nueva Canarias iba a plantear un Congreso en Lanzarote tras las elecciones.

Cabe recordar que el único consejero de Nueva Canarias que obtuvo representación en el Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, fue expulsado del partido tras entrar en el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote. Y Gladys Acuña, el único cargo público que le queda al partido en Lanzarote, tiene un acuerdo casi cerrado con Coalición Canaria para concurrir al Parlamento como número dos, detrás del alcalde de Teguise Oswaldo Betancor (CC). Acutalmente es parlamentaria por Nueva Canarias, pero no pertenece al partido, sino a Unidos por Yaiza (UPY). De hecho, también ha tenido desencuentros con Nueva Canarias.

Mame Fernández deja el partido, pero es probable que no deje la política.

Según ha podido saber SER Lanzarote, Mame Fernández y otros compañeros de Tías barajan la posibilidad de integrarse en otro partido, -probablemente Lanzarote Avanza, la confluencia electoral compuesta por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Unidos por Yaiza (UPY) y Agrupación Socialista por Lanzarote (ASL)-, impulsado por el ex alcalde de Arrecife, José Montelongo y por la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña. Sin embargo, Mame no ha confirmado este extreño. Asegura además haber recibido el apoyo de muchos votantes, que le piden continuidad al proyecto político y al trabajo desarrollado durante los últimos años en Tías, aunque sea en las filas de otro partido.