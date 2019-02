Paco Herrera: "Hay jugadores que espero mucho más de ellos"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Herrera, manifestó, en el programa 'Buenos días, Canarias', de Televisión Canaria, que no le preocupa que le cuestionen, su única preocupación es mejorar el juego del equipo e "ir ganando partidos".



En una entrevista conducida por el periodista Carmelo Martínez, el técnico amarillo cree que ante el Sporting de Gijón, en el último partido de liga disputado el pasado fin de semana en el Estadio de Gran Canaria, "hicimos la mejor primera parte de la temporada" y destacó que "en lo que va de año no hemos perdido un partido".



Herrera cree que el equipo continúa creciendo y va por el buen camino, acercándose a lo que espera de la plantilla. "Estamos jugando de manera regular con un mismo sistema y cambiando algunos jugadores en momentos determinados". Aunque también incidió en uno de los aspectos negativos de la UD Las Palmas en esta temporada, los partidos como visitante. El técnico insistió que "hace falta ganar un partido fuera de casa. Se han logrado muchos empates, pero ahora mismo no son suficientes", señaló.



Trabajo, insistencia y acierto son las claves que da Herrera para obtener un triunfo lejos de la Isla.



El entrenador manifestó que cuenta con todos los jugadores, entre ellos Maikel Mesa, jugador que ha pasado a un segundo plano en el equipo amarillo desde su llegada, y confirmó que estará en la próxima convocatoria para desplazarse a Alcorcón. "Hay jugadores que espero mucho más de ellos y se los tengo que demostrar de alguna manera", indicó.



Uno de esos jugadores del que espera más es el delantero argentino Sergio Araujo. Herrera dijo que el jugador argentino "ha pasado un periodo complicado", no ha estado centrado todo lo que quisiera en el equipo y ahora, "ya recuperado", volverá a tener opciones para jugar, junto a Rubén Castro o intercambiando a los jugadores.

Seguir leyendo