'La pena de las sin pene'

Si quieren mejorar en la vida, en general, y en su trabajo, en particular, sólo necesitan una cosa y es un pene. Puede parecer extraño y un poco ordinario pero todo lo que necesitan en la vida no es amor sino el órgano sexual masculino. Si no les gusta la idea también pueden dejarse barba, pelo en el pecho, o cambiarse su ignorado nombre de mujer por el de 'Manolo'. Haciendo esto quizás mejoren sus vidas porque como mujeres están realmente fastidiadas.

Y todo por culpa de lo que no tienen entre las piernas, y de vivir en España. Ustedes las mujeres necesitan, de media, trabajar diez años más que los hombres para igualar su sueldo. Van una década por detrás. Son las conclusiones de un informe del sindicato UGT que recoge datos de 2016. En ese año las trabajadoras recibieron por cada 100 euros 22 menos que sus colegas hombres, de media, unos 5.800 euros menos al año. Para UGT, esto se debe a la segregación ocupacional y sectorial, es decir, a que las mujeres ocupan los sectores de con menor reconocimiento económico y las categorías más bajas. Los puestos de alta dirección están ocupados por hombres mientras que los de base lo están por mujeres. Así que si quieren mejor, como les decía antes, tienen que dejarse un buen mostacho.

Quizás así eviten ser trabajadoras pobres. Actualmente 7 de cada 10 empleados que son pobres son mujeres. Y quizás así también tengan una pensión digna porque a día de hoy las más bajas las cobran ellas. Está demostrado que cuanto más precario sea el trabajo menos brecha salarial hay. Por eso, Canarias es la comunidad con menos diferencia entre hombres y mujeres. Aquí se cobra tan poco que no hay tanto machismo sino pobrismo. Seguramente ésa es la única fórmula, la de igualar los salarios a la baja, con la que se conseguirá que los penes dejen de ser motivo de aumento salarial.