Los corazones valientes de dos africanas conquistan Albacete

Hay un proverbio africano que dice que no es más valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Augustine y Yempoaka son dos mujeres de Burkina Faso que por circunstancias de la vida han tenido que mirar al miedo a los ojos para poder sobrevivir. Ambas tienen una enfermedad del corazón. Tras muchos años luchando por que su voz fuera escuchada, hace no mucho la Fundación Recover apareció en su vida y tras ver que en África no existían los medios necesarios, decidieron darles la oportunidad de viajar hasta España. En concreto hasta el Hospital Quirón de Albacete donde muy pronto serán operadas.

Este martes, sobre las doce menos diez de la mañana llegaban a la terminal dos del aeropuerto de Madrid. Agustine nos contaba que era la primera vez que subían a un avión y que estaban muy nerviosas por si tenían algún problema con su visado. “El viaje ha estado bien. Los voluntarios que estaban allí nos han ayudado a presentar toda la documentación necesaria para poder volar. Media hora antes hemos estado despidiéndonos de nuestra familia. Es la primera vez que subíamos al avión y no hemos podido evitar tener un poco de miedo”, comentaba nerviosa mientras miraba todo lo que ocurría a su alrededor.

Esta joven de 26 años tiene una cardiopatía valvular. Esta enfermedad se caracteriza por el abultamiento de alguno de los elementos que componen las válvulas cardiacas. Cuando una de estas partes falla pueden no cerrarse bien, lo que puede provocar que la sangre se filtre hacia atrás. Los principales síntomas son dolor de pecho, cansancio o mareos.

Agustine dice que a pesar de tener síntomas desde que era pequeña, tuvieron que pasar años para que un médico le hiciera caso. “Mi enfermedad comenzó poco después de que yo naciese. Me hacía análisis y no me encontraban nada. Cuando iba al colegio tenía que ir todas las semanas al hospital hasta que un médico me mandó ir al especialista y me recomendaron operarme”, explicaba antes de coger el avión.

Fundación Recover

Su compañera de viaje, Yempoaka, padece cardiopatía congénita. Esta enfermedad está presente al nacer y afecta al funcionamiento del corazón. En la actualidad es una de las enfermedades que causa más muertes en el primer año de vida. “De pequeña no podía ir al colegio ya que no soportaba las largas distancias caminando hasta allí y a pesar de estar casada y de querer ser madre, no he podido conseguirlo por culpa de esta enfermedad”, ha señalado.

En África aquellas personas que tienen una enfermedad de corazón se enfrentan a una realidad en la cual no existe atención gratuita ni infraestructuras y en ocasiones ni especialistas. La Fundación Recover aparte de formar a gente en el terreno, permite que aquellas personas que no pueden ser operadas en sus respectivos países lo hagan en España. Augustine y Yempoaka dicen que no pueden estar más contentas de tener esta oportunidad. Su vida ha cambiado y lo ha hecho para siempre. Estas dos jóvenes africanas ya están en Albacete preparándose para esta operación que permitirá que sus valientes corazones palpiten más fuerte que nunca en unas semanas.

MÁS DE 150 VIDAS SALVADAS

La Fundación Recover Hospitales para África es una institución sin ánimo de lucro que empezó su andadura en el año 2007. Su principal objetivo es facilitar el acceso de la población africana a una asistencia sanitaria de calidad y sostenible. Según los datos que nos ha ofrecido esta ONG, África Subsahariana sufre más del 24 por ciento de la carga de salud mundial y solo cuenta con un 3 por ciento de trabajadores de la salud y un 1 por ciento de la financiación mundial dedicada a esta área.

Las diferencias entre nacer en un sitio u otro son abismales. Por ejemplo, la esperanza de vida en Camerún es de 56 años mientras que en España alcanza los 82. Algo parecido ocurre con los especialistas. Allí hay un anestesista por cada millón de habitantes mientras que en nuestro país la cifra ronda los 140.

Aunque poco a poco el sistema sanitario se vaya desarrollando en este continente, los enfermos de corazón se enfrentan a una realidad desoladora. Cuando los remedios caseros no funcionan, comienza el recorrido por diferentes médicos para intentar curarse siempre y cuando se puedan pagar las consultas. A veces, por falta de especialización, algunos especialistas no ofrecen un diagnóstico concreto en la primera consulta por lo que el desembolso puede ser mayor.

La Fundación Recover tiene un programa de atención y tratamiento de pacientes africanos en España del cual se benefician principalmente niños y jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de recuperarse en su país.

En este proceso hay muchos actores implicados como los hospitales africanos donde se identifica el caso, los voluntarios que ayudan a preparar el viaje, los hospitales y médicos españoles que ponen a disposición del paciente su infraestructura y conocimiento, los voluntarios de acompañamiento, los pisos de acogida ( en el caso de Albacete los pacientes son acogidos en la Institución Benéfica Sagrado Corazón de Jesús) y los especialistas encargados de hacer un seguimiento de la persona tratada. Durante los últimos doce años han pasado por España más de 150 pacientes de distintos países de África Subsahariana y del norte de África.