Un logo con sabor a Vitoria para la Final Four

El conjunto monumental y la gastronomía componen la base del logotipo de la Final Four de la Euroliga que se celebrará en Vitoria entre el 17 y el 19 de mayo y que se presentó este miércoles en el pabellón Fernando Buesa Arena, que será el escenario de este evento.

El logo de esta edición de la fase final europea se dio a conocer en rueda de prensa con un vídeo que culminó con la marca en la que se identifican los perfiles de las cuatro torres de Vitoria, una imagen característica de la ciudad: la Catedral de Santa María y las iglesias de San Miguel, San Pedro y San Vicente, además del coliseo baskonista, el propio Buesa Arena.

La imagen es atravesada horizontalmente por un palillo, que pone en valor la gastronomía alavesa y los pintxos que se ofrecen en los locales hosteleros de la capital vasca.

El presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, recordó que Vitoria ha conseguido albergar la Final Four tras 19 años de peticiones y desveló que para lograr organizar esta edición compitió "con grandes ciudades como Moscú", lo que le da un valor añadido a la designación de la ciudad alavesa como sede europea.

"Esperamos que sea un gran momento para la afición del baloncesto de este país", comentó Bertomeu, que repasó que las entradas que salieron a la venta se agotaron "en seis horas" y que solo quedan algunas disponibles en páginas web de reventa, además de las 700 que reserva la competición para los equipos participantes.

El máximo mandatario de la competición continental señaló que esta edición "se vivirá muy intensamente con gran proximidad incluso física, con una fiesta permanente que solo Vitoria puede dar en Europa", además de destacar la hospitalidad del pueblo vasco y vitoriano.

El presidente de Saski Baskonia, Josean Querejeta, aseguró que será "el evento deportivo más importante en la historia" de la ciudad y remarcó que se han realizado actividades para todos los públicos como el I Congreso de Traumatología y Medicina y otras iniciativas de carácter solidario como la venta de una pulsera para recaudar fondos para el baloncesto de base alavés.

Jordi Bertomeu anunció que la ' + Char(39) + 'Fan Zone' + Char(39) + ' se instalará en la plaza de la Virgen Blanca y la Plaza Nueva, lugares elegidos por la organización, que en otras ediciones han instalado este escenario en Trafalgar Square en Londres o Alexanderplatz en Berlín.

Por otro lado, el Palacio de Congresos Europa acogerá la gala de la Euroliga en la que se designarán a los mejores jugadores de la competición, mientras que el Polideportivo de Mendizorroza será el lugar donde se congregarán las futuras estrellas en el Campeonato de Europa de categoría junior.

Para acoger la Final Four, el Fernando Buesa Arena ya llevó a cabo una serie de mejoras como la iluminación led y la instalación de pantallas en varias zonas de la pista, a lo que hay que añadir una red wifi de alta velocidad capaz de dar servicio a 20.000 usuarios, que se pondrá en marcha en abril

Además, próximamente comenzarán las obras para remodelar los vestuarios y la sala de prensa, apuntó el directivo baskonista, que no desaprovechó la ocasión para solicitar, en tono distendido, un nueva edición de la Final Four "en no demasiado tiempo".

A nivel deportivo, Querejeta expresó que "no está siendo un año fácil" por las lesiones que sufren varios jugadores importantes del equipo y lamentó que "cuando más interés tienes en algo, es cuando peor salen las cosas".

"Trabajaremos cada partido y veremos cada día de lo que somos capaces", añadió.

En el acto también participaron el consejero de Deportes del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria; el diputado general de Álava, Ramiro González; y el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, quien habló en nombre de las tres instituciones y consideró que "es un gran reto, pero una magnífica oportunidad de mostrar" lo que son y cómo son los ciudadanos de la capital vasca.

"Es una oportunidad para mostrar de que somos un destino de primer nivel y muy atractivo, donde podemos demostrar con creces lo capaces que somos de organizar eventos del primer nivel", agregó el representante de la ciudad, que afirmó que Vitoria se volcará con el evento y cubrirá "las expectativas de las personas" que la visiten.

"Como días especiales que son, se hará una ampliación de los horarios establecidos en la restauración para atender a los asistentes", concluyó el alcalde.