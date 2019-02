Mónica Oltra: "No contemplo un escenario como el de Andalucía en la Comunitat"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se muestra convencida de que la suma de las tres derechas no gobernará la Comunitat Valenciana a partir del 26 de mayo. "No contemplo ese escenario porque a la gente no se le puede engañar tan fácilmente", ha afirmado en Hoy por Hoy Alicante, preguntada por esa posibilidad.

También ha tenido palabras la líder de Compromís para su socio en el Botànic, el que fuera secretario general de Podem, Antonio Montiel, que este jueves ha anunciado que no irá en las listas de la formación morada. "La contribución de Montiel ha sido muy valiosa esta legislatura", ha apuntado Oltra, que espera que Podem "vuelva a la armonía" porque "hay que proteger y cuidar" el Pacte del Botànic.

La ley "más avanzada de España"

En el día en que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la Ley de Servicios Sociales aprobada por Les Corts Valencianes el pasado 30 de enero, Oltra ha defendido la norma por ser "la más avanzada de España".

Ha explicado que la Generalitat está ultimando el decreto que establece cómo se va a pagar a los ayuntamientos, que espera tener listo antes de final de legislatura. También antes de mayo confía en que abandonen las listas de espera de dependencia las 22.000 personas que siguen en esta condición.

En este sentido, la consellera de Políticas Inclusivas e Igualdad ha puesto en valor los avances del gobierno del Botànic, ya que en 2015 se encontraron 45.000 personas en esa lista, además de 17.000 solicitudes no registradas, mientras que el tiempo de espera se ha reducido de cuatro años y medio a poco más de uno. No obstante, reconoce que "queda mucho por hacer".

"En política hay que ser más rigurosos"

En clave alicantina, Mónica Oltra ha vuelto a responder al presidente provincial César Sánchez tras sus críticas por la Ley de Mancomunidades del Consell, que ha llevado al Tribunal Constitucional. Oltra insiste en que Sánchez "no tiene proyecto y lo único que hace es decir 'no' a todo lo que se propone desde el gobierno valenciano". Además, considera que el dirigente popular debería ser "más riguroso".

8M y el pleno del Consell, en Alicante

Finalmente, Oltra se ha referido a la huelga feminista del próximo 8 de marzo. Ha confirmado que "parará como todas las mujeres del gobierno valenciano", que este viernes se reunirán en Alicante en el habitual pleno del Consell de los viernes. Para Oltra, esta es una muestra más de "la descentralidad del gobierno" valenciano.

Escucha aquí la entrevista íntegra de Mónica Oltra en Hoy por Hoy Alicante.