"Soy un hombre del campo, un servidor público, que ha intentado tratar a todos por igual"

Cierra usted una etapa de muchos años al frente de la delegación de Agricultura y Pesca de la Junta en Córdoba, pero se va con el cariño y con el reconocimiento del sector, que esto es algo que pocas veces ocurre en estos tiempos que corren. Ayer (por la semana pasada) le dieron un homenaje, ¿como se siente?

La verdad es que me siento muy agradecido. Una despedida que el sector, el grupo de las siete Denominaciones de Origen de Córdoba, tuvieron a bien. Un reconocimiento, una copa de vino, entre amigos, ¿no?. Porque al final, después de tantos años de trabajo lo que yo tengo lo que he creado, un montón de amigos.

Y ayer pues estaba allí el sector agroalimentario de Córdoba, cosa que yo agradezco muchísimo.

¿Ya tiene claro cuál va a ser su futuro?, ¿va a seguir en política?, ¿vuelve a su actividad en el ayuntamiento de Aguilar?

Seguir en política, siempre. Porque yo tengo unos sentimientos, unas creencias, unas formas de entender la política desde hace muchos años, y el instrumento político de la forma que yo lo veo, ¿no?. Un instrumento para hacer posible que la gente viva mejor.

Yo le debo mucho a la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, le debo mucho también a los secretarios generales del PSOE de Córdoba, desde José Antonio Ruiz Almenara, pasando por Juan Pablo Durán y Antonio Ruiz, porque yo he estado trabajando en la delegación de Agricultura, representando al Partido Socialista con mucho orgullo.

Y yo voy a seguir defendiendo esos ideales siempre, los tiempos no están para otra cosa, hay que seguir trabajando.

¿Qué le ha quedado por hacer?

En el sector agroalimentario queda mucho por hacer, todo por hacer. Es increíble la evolución que lleva el mundo y por dónde vamos.

Hoy cualquier empresa toma una decisión y al año se queda anticuado y hay que volver a renovarlo

El campo cordobés en su conjunto está fuerte, está sano, está bien. Va por la senda del crecimiento, pero eso no significa que no haya que seguir apostando y haciendo esfuerzos.

¿Qué espera ahora del nuevo Gobierno de la Junta?

Yo desearle lo mejor a la nueva delegada,( tuve la suerte de conocerla porque asistió al reconocimiento). Si la delegada va bien, el campo cordobés va bien. Nos interesa a todos que el nuevo Gobierno andaluz vaya bien. Eso es lo que yo deseo, ahora iremos viendo, las nuevas decisiones que van tomando y como lo van haciendo.

Hay muchas maneras de irse y usted se va por la puerta grande...¿no?

Yo sencillamente soy un hombre del campo. Un servidor público, he intentado tratar a todo el mundo por igual, independientemente de como pensara, independientemente del patrimonio que tuviera detrás.

A mi me apasiona el mundo de las empresas, de ayudarle a las empresas. Porque ayudando a las empresas le estoy ayudando a los trabajadores.

Esto que lo podemos hablar así con tanta naturalidad, pues necesita de estar trabajando veinte horas al día. Yo lo he estado, porque me ha gustado, porque me considero un hombre del campo y luego he intentado ser una buena persona y buen socialista.

El socialismo para mí, es mi guía , mi sendero, en cuanto a actuar en la vida política y en la vida pública. Ahora que dejo ese espacio de institución, me voy a dedicar en lo que pueda , yo tengo una responsabilidad dentro de la ejecutiva del PSOE en Córdoba. No tengo un proyecto personal como tal , y me siento orgulloso de ello..

¿Va poder comer en casa ?

Sí hay tiempo. Yo he estado tanto tiempo gracias a mis hijos y a mi mujer. Yo agradezco mucho estos reconocimientos, entiendo que está todo por hacer pero mis palabras tienen que ser de , gracias, gracias y gracias.

Ahora que estos tiempos está tan devaluado todo, sobre todo la figura del político y del partido, de cualquier partido...¿parece una utopía, no?

Está todo cambiado, en España y en el mundo. Estados Unidos está dirigido por una persona, que no la voy a evaluar yo, está ahí. Y existen muchas irregularidades en el mundo y en Europa, el problema del hambre el mundo y de la inmigración.

El PSOE ha pasado por horas bajas . Yo soy socialista practicante y creyente.

Yo vengo de un mundo rural donde no había ni servicios. Yo vengo y vivo en un pueblo de Córdoba, en Aguilar de la Frontera donde, los pueblos de Andalucía, se han equipado de servicios públicos.

Yo soy creyente socialista por los derechos. La ley de la Dependencia. No hay ningún derecho en este país que no lo haya propuesto , ni realizado el Partido Socialista. Se llame Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Manolo Chaves, Pepe Griñán o Susana Díaz; no hay.

Ahora, que estemos en boca, que España esté viviendo unos momentos de incertidumbre, pero que lo hemos visto en estos presupuestos que la oposición ha rechazado, que el PSOE ha puesto sobre la mesa unos presupuestos mirando a las personas . Yo soy del Partido Socialista de las personas, intento que sea así y se ha notado con este reconocimiento.

En este país hacen falta unas fuerzas de izquierdas potentes. Y nosotros , no es que vayamos a vivir del trabajo que se haya hecho, es que España necesita un PSOE fuerte.

En Andalucía estamos en la oposición. Y la secretaria general está haciendo una oposición leal y vamos a seguir trabajando porque, las urnas y vamos a seguir trabajando, porque a pesar de haber sido la fuerza más votada, hay un tripartito de derechas y ultraderecha que ha tomado las riendas, y vamos a seguir trabajando.

La verdad es que me siento orgulloso y me siento identificado con el Partido Socialista.

¿Le ha gustado que se unifiquen las dos consejerías la de Agricultura y la de Medio Ambiente en una sola en este nuevo gobierno?

La verdad es que yo fui responsable dos años y algunos meses de Agricultura y Medio Ambiente. Y fue una experiencia fructífera. Al principio no , pero luego se fueron tomando medidas que favorecían a un sitio y a otro, pero la verdad es que eso pesa mucho.

Es que hay cuestiones absolutamente encontradas,¿ no?

Sí, pero pesa mucho desde el punto de vista de funcionamiento. Ser delegado de Agricultura y Medio Ambiente y tener el día 24 horas, hay cosas a las que no te da tiempo.

Yo creo que Agricultura y Medioambiente debían ir por separado, pero le deseo éxitos a la nueva delegada.

Han trabajado ustedes sobre mujer rural, relevo generacional, despoblamiento, pero esto son asuntos que vienen y vienen para quedarse ¿no?

Vienen para quedarse, en los próximos años seguirán creciendo las grandes ciudades y seguiría el despoblamiento rural. La verdad es que todo lo que hagamos es poco. Pero es cierto que el PSOE de Córdoba ha apostado en los últimos años por las zonas rurales.

Y hoy todos los ciudadanos tienen los servicios y las infraestructuras que hay que seguir mejorando.

¿Qué le queda por hacer?

Pues bueno a mí me quedan muchas cosas por hacer todavía. Con 56 años, con la experiencia que yo tengo, con las ganas y además con la edad, ahora me acuerdo de las personas mayores que he tenido como amigos y siempre me han aconsejado, ¿no?.

La lucidez, como ves las cosas, tienes claro lo que no debes de hacer , y eso con la edad lo vas aprendiendo, y tienes claro lo que se puede hacer.

Aquí en el mundo agroalimentario está todo por hacer, en el mundo rural también.

Yo tengo que reconocer el montón de cooperativas, de ganaderos, de agricultores, de hombres y mujeres del campo.

En esta etapa me han preguntado muchas veces , delegado, ¿y tú a qué te dedicas?. Primero yo a defender a los hombres y a las mujeres del campo. A defenderlos, luego después lo que venga bien.

Y yo estoy muy identificado con los hombres y las mujeres del campo de la provincia de Córdoba desde Fuente Ovejuna hasta Iznájar y desde Palma del Río hasta Villa del Río.

Todos los pueblos, todas las comarcas, todos los sectores.

La producción final agraria de Córdoba con más de 1300 billones de euros, la importancia del sector oleícola de Córdoba, que ha vivido en los últimos años una modernización, una reestructuración , una innovación ,algo tremendo. De ahí que estamos produciendo tantísima calidad y tantísimo aceite de oliva a diario . Eso es una apuesta por la innovación. Una puesta que siempre hemos intentado desde la Junta de Andalucía, desde el gobierno de Susana Díaz , ir con el sector. Ir de la mano del sector que es mucho más fácil y más cómodo.

Hay dos asuntos que me llaman la atención: La expulsión de la mujer en el sector agrario, que no se ha podido corregir en los últimos dos, y por otro de Bruselas da la impresión de que cada vez van a venir menos ayudas y vamos a tener que ir haciendo más esfuerzo para que la actividad sea rentable, ¿no?

Es verdad, es verdad que la mecanización está llevando a que haya menos mujeres en el tajo y la verdad que eso tenemos que suplirlo los almacenes, en las fábricas, tenemos que suplirlo con el valor añadido porque es necesario, fundamental, la incorporación de la mujer al trabajo es clave y fundamental para el desarrollo rural y para el bienestar de la familia. La Vega es un ejemplo importante, de ver un almacén lleno de mujeres, sin embargo hay otros sectores donde nos está costando mucho llegar.

¿Y con respecto a Bruselas?

Somos 7300 millones de habitantes en el mundo, en 2050 vamos a ser más de 9000 millones de habitantes por lo tanto nosotros, la Comunidad económica Europea y yo me siento europeista a tope, llevamos años trabajando por una agricultura sostenible, competitiva, y por una seguridad alimentaria que no existe en otras partes del mundo.

A los agricultores y a los ganaderos hay que seguir incentivándoles porque los hombres del campo, la sociedad los necesita tres veces al día.

A un médico, a un electricista, a un fontanero, a un albañil, lo necesitamos cada equis tiempo, pero a un hombre y a una mujer del campo lo necesitamos, tres veces al día.

Así que necesitamos al os hombres y las mujeres del campo, de ahí que el proyecto de Europa, ya en el último recorte perdimos en Andalucía mucho dinero, en contra de lo que decía el Partido Popular, y ahora está en las cuentas de los agricultores esa pérdida.

Yo tengo mucha confianza en el ministro, Luis Planas, un practicante y un creyente de Europa, un defensor de la agricultura, experto diría yo, en que no dejemos que eso ocurra, porque necesitamos seguir siendo competitivos en el mundo y para eso necesitamos más Europa.

¿Qué le ha dicho su equipo en estos últimos días?, después de tantos años serán como familia, ¿no?

Familia, yo he dejado en la Delegación de Agricultura familia. Lo dije en el reconocimiento. Yo no tengo palabras nada más que de agradecimiento con todos y con todas los hombres y mujeres de la delegación. Hay un equipo técnico que no se conoce en la sociedad, magnífico y extraordinario.