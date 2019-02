Vadillo: "No podemos pensar en la Copa porque no estamos para regalar nada"

Plantilla y cuerpo técnico del Palma Futsal son conscientes de que todavía no pueden quitar el foco de atención en la liga y pensar en la Copa de España porque el domingo afrontan un partido muy importante ante el Aspil Vidal Ribera Navarra (13:15 horas) en el que esperan seguir afianzándose en la zona alta y mantener la buena dinámica de cara al torneo del KO.

El entrenador del conjunto mallorquín, Antonio Vadillo, reconocía en rueda de prensa que siempre la Copa de España es una cita que hace especial ilusión pero que el equipo no puede despistarse y tiene que seguir centrado en la competición doméstica. Advertía, en rueda de prensa, que "si el domingo no estamos a nuestro máximo nivel lo vamos a pasar mal porque vamos a una cancha muy complicada donde a los grandes les ha costado mucho sacar puntos. Es un equipo que en su casa da un plus más y aprieta bastante" por lo que necesita la máxima atención de cada uno de sus jugadores.

El Palma Futsal dio un golpe sobre la mesa el pasado sábado derrotando al Movistar Inter y eso, según Vadillo, "es un mensaje al próximo rival al que te enfrentas", en este caso, al Ribera Navarra.

Añadía que "ahora el equipo va a llevar un plus anímicamente pero esto durará hasta el pitido inicial porque a partir de ahí todo se iguala" y les espera un choque que les va a reclamar su mejor versión para competir. En cualquier caso, el entrenador del Palma no dudaba en reconocer que su conjunto llega "en un buen momento por la victoria contra el Inter pero siendo conscientes de la dificultad que tendrá el partido del domingo".

No todo fueron buenas noticias contra Movistar Inter porque en ese encuentro se lesionó Nico Sarmiento en una acción heroica del portero argentino en la que evitó el empate del conjunto de Torrejón de Ardoz. Descartado Sarmiento para el enfrentamiento ante los navarros, se trabaja para que llegue en las mejores condiciones posibles para la Copa de España que se disputa la próxima semana en el Pabellón Fuente de San Luís de Valencia. "Está trabajando de forma adaptada. Es una lesión de la que estamos pendientes de la evolución que tenga día tras día, puede ser que esté disponible para la Copa pero no estará al cien por cien. Gracias a Dios tenemos a Barrón recuperado y esperemos que no nos pase nada porque últimamente siempre tenemos contratiempos.