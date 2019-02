Tuithistoria hamburguesas

Comen una hamburguesa juntos. Ella tamaño "tímido" y el tamaño "prudente". No lo describo yo, es que en esta conocida hamburguesería se llaman así las piezas. El caso es que ella es tímida y él prudente así que les va perfecta la denominación. Ella come a pequeños bocaditos. Él, también, aunque más por prudencia de que no se le estropee su bonita dentadura recién arreglada.

Él dice: "esta tarde nos vamos a ver cosas de escalada,que quiero comprar unas cuerdas nuevas". Ella dice "sí, pero antes vemos cosas de bebé". La otra pareja con la que comen duda en si preguntar. Se produce un segundo de tensión hasta que ella ríe, él ríe y todos ríen. Es una broma, o, al menos, una de esas cosas serias que se dicen en broma.

El ya es fijo en su trabajo, ella también, y ya construyen juntos su nido aunque no se den cuenta porque todos -como antiguos animales de las cavernas que somos- no siempre manejamos al 100% nuestros instintos.

Ella quiere un bebé y él también. A los dos les asusta el cambio de vida, sí, pero hay algo dentro de nosotros que un día se activa y tira fuerte del carro de las cosas que deseamos. Una vez una mujer sabia me dijo que los hijos nos hacen inmortales porque hacen que lo que tenemos dentro, ya sea el ADN, el alma o las ideas (cada uno que elija lo suyo) se lo damos y sobrevivimos a nuestra propia desaparición en ellos.

Y esa es la tuithistoria de hoy. Sólo dos jóvenes comiendo hamburguesas. O no.