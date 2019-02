Milton Doyle: "No solo nos centramos en la permanencia, somos ambiciosos"

Milton Doyle es uno de los referentes en ataque del UCAM Murcia CB, sobre todo en competición europea, donde ha brillado más con su gran proyección ofensiva y caza del rebote. Sin embargo, en competición regular ha tenido unas actuaciones más irregulares: "A los aficionados les digo que confíen, estamos realizando muchos cambios, estamos trabajando muy duro y eso se va a transformar en buenos resultados. Paso a paso vamos a ser un equipo muy diferente".

El alero procedente de Chicago se siente muy bien con el papel que puede tener el equipo en la competición: "Ahora mismo estoy muy feliz. Se debe a que hemos podido entrenar más y trabajar cosas importantes. Tenemos una nueva energía que se nota en los entrenamientos y se va a notar en los partidos".

Preguntado por las palabras que dijo su compañero Rudez, el baloncestista ha dicho que "no solo nos centramos en la permanencia. El playoff está complicado, pero nadie tira la toaslla. Ya se verá a final de temporada, somos ambiciosos y tenemos muchas ganas".

El 3 de marzo el FC Barcelona Lassa, reciente campeón de la Copa del Rey, visita al UCAM en un partido que Doyle ha valorado en cuanto a preparación se refiere: "Estamos centrados en mejorar, en fortalecernos en todo, no solamente para ese partido, sino en que nuestras capacidades se exploten al máximo para ganar los máximos partidos posibles en esta segunda vuelta".

Tras ser preguntado por una posible renovación en el entorno universitario, el americano ha asegurado que "la verdad es que me siento muy bien aquí. Me encanta jugar aquí, me gusta vivir aquí, así que si ese momento llega, nos vamos a sentar a hablar".