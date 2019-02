La Real Sociedad ha decidido impulsar un programa de actuación contra el acoso y abuso sexual en el deporte, un programa de sensibilización, prevención y actuación contra uno de los posibles puntos de inseguridad, un paso al frente ante la lucha contra las actitudes indeseadas e inapropiadas.

Las estadísticas revelan que uno o una de cada cinco niñas, niños y adolescentes han sufrido violencia sexual antes de los 18 años Alrededor del 85% de quienes abusan son personas queridas y respetadas por los niños, las niñas y adolescentes. Menos de un 10% de las víctimas de abusos denuncian los hechos.

El director de la Fundación Real Sociedad, detalla el objetivo del programa y los motivos de su desarrollo "El objetivo es crear en la Real un entorno seguro y saludable, para todos los/as jóvenes futbolistas que quieren construir su futuro en el club así como todo el personal del a´rea de gestión. El respeto, la integridad, la seguridad son valores fundamentales dentro de nuestra institución y debemos adoptar medidas para defenderlos en todo momento.en la Real tenemos un compromiso con nuestros equipos, con nuestro personal y con las familias que depositan su confianza en nuestra entidad para su formación. Por eso hemos definido un programa que implica a toda la entidad, tanto al área deportiva como de gestión y también por la gran relevancia social de la entidad y nuestro compromiso como agente social del territorio "

Un programa de prevención y actuación que pretende la formación de la educación para prevenir conductas inapropiadas con la colaboración de Ainhoa Azurmendi, psicóloga deportiva y experta en materia de igualdad de mujeres y hombres en el deporte, que ha enumerado la serie de ocho protocolos adaptados específicamente a cada ámbito de actuación en la entidad: " Desde los equipos femeninos de fútbol y hockey, las actividades subacuáticas, la sección de atletismo y personal de administración y servios, el primer equipo de fútbol profesional, el Sanse, Real sociedad C, Juvenil y División de honor, los equipos infantiles, cadetes y Easo. No se trata sólo de diseñar un protocolo y aprobarlo y ya está, sino mover consciencia, de generar reflexión en todos los ámbitos y naturalizar diferentes situaciones y establecer medidas para que no pueden desarrollarse. "

Estos protocolos incluyen una serie de situaciones de riesgo que se deben evitar, así como el procedimiento de actuación en caso de producirse esas situaciones, definiendo un régimen de faltas y sanciones vinculadas a estas situaciones.

Un programa que quiere hacerse extensible a todo el deporte base de Gipuzkoa, con asesoramiento entre todos los clubes de fútbol base guipuzcoano y abriendo la posibilidad de cualquier club de deporte de base.