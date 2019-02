La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha cargado la partida de 8 millones de euros para la producción de agua agrícula de Canarias sin cortarse un pelo. LLegó a responder en el Senado a preguntas de la senadora de Nueva Canarias, María José López que sigue indignada, que la cantidad económica ha decaído por una razón técnica, ya que la subvención no la permite Europa, para posteriormente decir que era porque no se han aprobado los presupuestos de 2019 y la del 18 no es prorrogable. Esto no se lo cree ni el médico chino.

Vamos a ver, no puede ser que se podían transferir si se aprobaban los nuevos presupuestos del 19 y que no valen en el 2018 por un problema técnico. Esto es irracional e injustificable y el gobierno de Canarias ya puede preparar la demanda contra el gobierno de España por incumplimento del Ref.

Cuesta tanto que la señara Ribera entienda que nos tiene que dar el dinero para el agua agrícula porque es de ley, está en la ley del Ref y el mismo está en el estatuto de autonomía que es ley orgánica. Quien si lo ha entendido perfectamente ha sido el ministro de agricultura, Luis Planas, porque producir agua en un territorio como el nuestro cuesta dinero y es indispensable para nosotros y para nuestra agricultura y por supuesto el líder del Psoe de aquí,Torres, que apuntan que tienen que venir, pero cuándo.

Ante todo este esperpento del gobierno central con Canarias, y en particalar con el agua, que tan solo supone una cantidad pírrica, 8 millones dentro de un prespuesto de España de más de 470.000 millones de euros, es de coña. Sumemos los 42 millones para infraestructuras educativas y serían 50, así que no se me ocurre otra cosa, que identificar dos señales o razones muy preocupantes que deben resolver de inmediato desde el gobierno de Pedro Sánchez, o se trata de torpedear la campaña electoral de Ángel Víctor Torres y del Psoe de Canarias (fuego amigo), o simplemente es de una supina y brutal "falta de ignorancia".

Lo último de ayer de la señora Ribera es que ha llamado al gobierno de Canarias para intentar buscar una solución, apunta que lo va a solucionar ahora. La que ha liado la señora, de imposible a se va a solventar en dos semanas. Impresionante.

No puede ser que Ángel Víctor Torres tenga que estar todos los días apagando el fuego que le prenden sus compañeros del gobierno central.