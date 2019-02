La tercera noche de preliminares comenzó con una grata sorpresa que ya no lo es tanto. Yo no salgo llegaba de rozar los últimos años el puesto número 10 del concurso y este año quieren volver a destacar en semifinales. "Los Paz Pandilla" se subieron al López de Ayala caracterizados de guerreros de distintas épocas. Un romano, troglodita, un kamikaze, el templario e incluso un Uruk Hai que se les ha "colado" en la murga. Gustaron y mucho con un pasodoble "pa que nos partan la cara", cantaban en homenaje a las murgas antiguas, que con muchos menos ensayos ni tanta parafernalia como las actuales eran infinitamente más críticas. Y con una de las primeras frases que se coreó desde la grada "antes que morir de pie prefiero vivir de rodillas", para rematar su actuación y su mensaje de "tropa pacífica".

Tras ellos le tocaba el turno a "Nos hartamos de pajas", los Ahora es cuando. Animales de una granja rodeando al granjero. Dedicaron parte del repertorio (no podía ser menos) al maltrato animal y a los beneficios de las mascotas. Debutaban en el López después de salir el año pasado por las calles. De hecho, nos confirmaban que este año estarán compaginando calle y actuaciones por los bares. Debutantes como murgas pero no así muchos de sus integrantes que, llegados de Los Zarigüellas, Los Majaretas, Coplillas o Los Castúos, ya se han subido varias veces a este escenario.

Y en tercer lugar los esperados Water Closet. Los vigentes campeones que cuajaron una gran actuación de preliminares, intuyéndose así y todo, que se guardan mucho para la segunda semana de concurso. Muy aplaudido su segundo pasodoble y el popurri, tan Water como siempre. "Saber y ganar", el nombre con el que compiten este año, se refiere a la orla de científicos famosos de la Historia que saben interpretar como pocos. Por las tablas desfilaron desde Copérnico a Da Vinci, Darwin o Stephen Hawking (con silla y todo). Críticos con mayúsculas, y muy bien cantado, su reflexión con lo que está pasando con el concurso y la despedida de grandes nombres ("buscan y buscan y mientras seguimos buscando se nos muere el carnaval", cantaron). Dejan un par de frases que seguro en semifinales ya se habrá aprendido medio López de Ayala, entre ellas, "la única carrera que no he terminado ha sido la Elvas-Badajoz". No se pierdan el final de su popurrí.

Y tras el intermedio llegaron las "Murguer Queen salen del callejón". De ratas callejeras se defendieron bien después de varios años de dificultades (ausencias y maternidades mediante). Este año querían salir si o si, y para ello cuentan con tres "canteranos". Una chica y dos chicos que comenzaron a cantar en las murgas del colegio Virgen de Guadalupe dentro de las Aulas de Carnaval. Ya saben lo que es debutar en todo un López de Ayala en febrero. Desde el primer momento cantan "l tipo", montando pasodobles, cuples y popurrí en torno a esta rata callejera por las calles y lugares de la ciudad.

Y la Mascarada "Agárralo como puedas", de forcados portugueses, con un "tipo" al que no le falta un detalle. Los de Almendralejo, de aniversario con su amado carnaval pacense y en especial con el López de Ayala, donde se han subido en 20 ocasiones, llegaron escenificando una corrida portuguesa en plena plaza de toros, con toro incluido, que incluso se "pega" sus vueltas por el patio de butacas. Homenajearon en su actuación a la Brigada Antiardores. Lo mejor, el popurrí. Sacan el famoso VAR para revisar una cogida.

Y cerró la noche Otro quinto por favor, con un patio de butacas prácticamente lleno a pesar de la hora, que rió desde el primer momento con la historia del camarero y Don Ramón, su mejor cliente. Un repaso memorable a lo que comen en su restaurante la mitad de los representantes municipales y un pasodoble dedicado a la exhumación de los restos de Franco hizo que el público riera a carcajadas. Los mismo ocurrió con los cuplés dedicados a las "espantadas" en Podemos y los que se van a poner injertos de cabello a Turquía. Cuando llegó el popurrí ya tenían ganado al público, que les ve en la final un año más, Bien rematado, sin ser lo mejor de la actuación, si está plagado de chistes con firma de Chiqui Mendoza y Regaña. Los segundos que pidieron el VAR en esta noche. Simplemente ES-PEC-TA-CU-LAR. Repiten la jugada marcha atrás.

