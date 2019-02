La Movida 80-90 de Lorca se hace internacional con Tony Hadley, ex cantante de Spandau Ballet

Se cumplen ya diez años desde que un grupo de amigos de Lorca, sin más pretensiones que su pasión por la música y los recuerdos de las décadas de los 80 y 90, que muchos consideran gloriosas, se decidieran a crear un grupo de Facebook que fue el germen de uno de los festivales nostálgicos pioneros y referentes en España.

El grupo de Facebook se llama “Movida Ochenta Noventa Lorca” y es ese el nombre del festival que este año llega a su séptima edición y da el salto a la internacionalidad con un cabeza de cartel que es un icono para quienes tienen entre 40 y 50 años: Tony Hadley, que fuera cantante de la banda más elegante del pop británico ochentero: Spandau Ballet.

La voz de Hadley, arropada por el más sensual de los instrumentos (el saxo), es una de las más personales del pop-rock mundial. Canciones como “Gold”, “Cut a long story short”, “Through the barricades”, “True” y otras forman parte de la memoria musical y sentimental de varias generaciones.

La cita es el sábado 30 de marzo a las 9 de la noche en el nuevo pabellón de Ferias y Congresos de IFELOR, en Lorca (el reconstruido recinto ferial de Santa Quiteria).

Tony Hadley llega a Lorca arropado por una potente banda, con un repertorio basado en los grandes temas de Spandau Ballet y canciones de su trayectoria en solitario.

Completa el cartel Olé Star, la actual banda de Vicky Larraz, que cantará canciones de Olé Olé y de su etapa en solitario, que fueron un himno para sus seguidores. “No controles”, “Conspiración”, “Dame”, y “Bravo Samurai” son canciones que hicieron época en la voz de Vicky.

Para rematar el cartel, la banda rock de tributos Essencial, un derroche de energía y buen rollo para recordar éxitos de las últimas décadas.

Un concierto con el sello de LOS40 Classic (que se puede sintonizar en el 88.0 de FM, en la app para dispositivos móviles y en la web https://los40.com/seccion/los40classic/ ).

Momento de la actuacion de Seguridad Social, grupo que ha pasado por la Movida 80-90 / Foto: Manuel Martínez

Los inicios

Un buen día de 2008 se encontraron en un centro comercial de Lorca unos amigos que llevaban tiempo sin verse, poniendo en común sus aficiones y los buenos recuerdos de una época imposible de repetir (o sí, como ahora veremos), los 80 y 90, los años de su adolescencia e instituto.

“Hablamos de hacer un blog con fotos y recuerdos de la época, pero al final eso se quedó ahí. Al cabo de un tiempo volvimos a hablar y decidimos crear el grupo de Facebook que fue el origen de todo esto, y que aún funciona”, afirma Serafín Martínez, uno de los pioneros.

Luis González Cuadrado y Miguel Méndez Motores son los otros pilares de una aventura que ha llegado a convertirse en un concierto que va ya por su séptima edición. “En 2013 Lorca estaba triste, porque aún estaban muy recientes los terremotos, y decidimos hacer un festival en Santa Quiteria, ya que el Teatro Guerra estaba cerrado y de la mano de Pepe Munuera, que hizo con Javier Ojeda la canción “Volveré” a beneficio de los damnificados, nos lanzamos al primer festival”, afirma Serafín.

En aquella ocasión actuaron Danza Invisible y un sinfín de grupos locales que se juntaron después de décadas: Sueño de María (el grupo del propio Serafín), Marca Registrada, Biscooter, Agárrate a la brocha, que me llevo la escalera, y Jesús Guillén.

Al año siguiente el cartel fue Modestia Aparte, Pablo Carbonell (Toreros Muertos), Miguel Costas (Siniestro Total), Nacho Campillo (Tam Tam Go) y los locales Mar de Cruces, Revelación Secreta y Mínimo Más.

La tercera edición contó con un Tributo a Golpes Bajos (con Teo Cardalda), Pepe Begines (No me pises que llevo chanclas), Cómplices y Nacha Pop, además de la banda de tributos The Tracks.

Foto: Manuel Martínez

Un año después Jaime Urrutia y La Unión fueron la base del cartel. La Orquesta Mondragón, Seguridad Social y el Camarote de los Hermanos Marx actuaron en la quinta edición, y en la del año pasado el cartel lo encabezaba Ana Torroja (vocalista de Mecano), con OBK como otro de los platos fuertes.

A lo largo de los años, el festival ha ido creciendo hasta llegar a esta séptima edición, con la presencia de un artista internacional. “Podemos presumir de que antes de que existieran otros festivales de ámbito nacional con música de los 80 y 90, que llevan solo un par de ediciones, ya estábamos en Lorca con La Movida. Lo importante es que el público que viene un año repite, y muchos de los artistas son ya buenos amigos”, añade Serafín.

Ahora preparan con ilusión la cita del 30 de marzo, en un recinto nuevo y con mayor aforo para comodidad y disfrute de todos.