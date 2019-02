Zurutuza sobre su renovación: "Aún no lo tengo claro, no penseis mal"

David Zurutuza sigue sin tener claro si seguirá en la Real Sociedad la próxima temporada. Así lo ha dejado claro en su comparecencia de esta tarde en Zubieta.

-Renovación. "No sé ni que decir. Es verdad que estoy súper a gusto aquí, con mis compañeros. Soy de aquí, siento la Real y entiendo cosas que con 20 años no entendía. Todo el peso que supone eso, la responsabilidad... es algo duro también esa carga, pero a la vez te gratifica. Haciendo esa valoración se verán muchas cosas y aún no hay nada claro. No penséis nada raro".

-Sigue valorando todas las opciones. "Es valorarlo todo. Ver cómo estoy yo también, cómo acabo la temporada, lo personal igual influye algo más. Estoy tranquilo porque si me voy está todo cubierto porque hay chicos de un gran nivel, y en ese aspecto estoy tranquilo. Llevo mucho tiempo aquí, es mucho peso y hay que ver. Queda tiempo todavía".

-No influirá si es bien valorado. "Si el equipo juega bien no creo que sea por 'Zuru', es verdad que si el equipo juega bien a todos los integrantes del equipo les sube el valor y a los que jugamos en el medio más, porque son los que te van a hacer dominar el tempo del partido, o yo lo entiendo así. ¿Que si puede influir en la decisión? Influye todo, ahora ni me lo planteo. Me centro en lo que hay y ya está. No quiero pensar en la decisión final, como la llamáis vosotros".

-Buenos resultados con Imanol. El jugador no mira a largo plazo. Nosotros estamos centrados en lo que dice Imanol, en entrenar. Es verdad que LaLiga está rara este año con equipos grandes que no terminan de arrancar y otros que no esperas son los que están arriba. Hay que ir poco a poco, nosotros a nuestro ritmo sin desconcentrarnos y luego ya veremos".

-Europa. "La Real desde el primer partido de Liga debe ser ambiciosa y pelear por Europa siempre. Hemos llevado una temporada irregular y ahora nos vemos cerca, pero no hay que olvidarse de lo que ha costado e ir poco a poco".

-Eusebio. "Yo creo que queda en un segundo plano. A Eusebio le conocemos, nos enseñó mucho y le tenemos un gran aprecio por todo lo que nos ha dado. Ha sido un gran entrenador y creo que él nos conoce y nosotros a él también. Trataremos de hacer lo nuestro".

-Diferencias entre Imanol y Garitano. "Ha cambiado el sistema porque con Asier el centrocampista más adelantado jugaba más arriba y se metía casi como segundo delantero. Jugábamos algo más cerrados, no tan abiertos, y al final cada entrenador tiene su manera de ver el fútbol".

-Baja de Illarra. "Todos conocemos su calidad, su peso en el quipo... es un gran jugador y una baja importantísima en todo. Es el capitán y el que maneja todo. A partir de ahí ya sabemos que no está, estamos otros, hay un nivel grande y en ese aspecto estoy tranquilo. Es jodido que uno de tus mejores jugadores sea baja, pero no hay que darle más vueltas".