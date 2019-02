Los planazos del fin de semana

1- BOMBAS GENS.

Entre 1957 y 1972 se produjo en Japón una transformación radical en el lenguaje fotográfico de la mano de un grupo de fotógrafos que comenzó a desarrollar su trabajo durante la posguerra. Una renovación que tuvo lugar en paralelo a los grandes cambios económicos, culturales y psicosociales de este periodo, unos años marcados por un enfrentamiento social, principalmente contra la herencia americana de la ocupación...

Fue ahí donde empezó el cambio. Donde la fotografía se convirtió en una herramienta y le lenguaje fotográfico siguió estos cambios y donde surge la revista Provoke. Una revista que con tan solo tres números marcó un antes y un después con una serie de fotógrafos, escritores y poetas que rompe con el realismo de la fotografía de postguerra y que apuesta por una fotografía mas subjetiva.

Y todo esto se une en la muestra "La mirada de las cosas" que llega al Centre d´Art Bombas gens. Una exposición comisariada por Vicent Todoli y Nuria Enguita.

Esta exposición muestra una selección de obras de la Colección Per Amor a l’Art, constituyéndose como la colección en manos privadas más importante de fotografía japonesa de esta época fuera de Japón. La mirada de las cosas. Fotografía japonesa en torno a Provoke reúne una selección de casi 500 imágenes imágenes que pone el acento en 15 artistas y que estará un año en cartel, hasta febrero de 2020.

2- Fotografías contra la desnutrición infantil by One Day Yes

La ong valenciana ONE DAY YES trae a Valencia a la fotógrafa italiana Monia Antonioli con motivo de la inauguración de su exposición "Vente a Lamu". Una muestra que lucha contra la desnutrición infantil a través de la venta de sus fotografías. Las fotografías que estarán dos meses en el sótano del Mercado Colón , Las Cervezas del Mercado, están a la venta y parte de su recaudación se destina al programa de nutrición que la ong valenciana desarrolla en su eco-school Twashukuru en la isla de Lamu.

Lamu es una isla keniana declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco que mantiene casi intacto su vida desde hace más de 500 años y que está considerada uno de los pocos lugares únicos en el mundo donde se revive en primera persona cómo era nuestra vida en el siglo pasado.

Monia Antonioli

La belleza de la simplicidad, la arquitectura swahili o el transporte en Dhow o con burros son algunas de las vivencias que podrás descubrir a través de esta muestra.

Y es que esta organización valenciana trabaja en la isla de Lamu desde hace 4 años en la escuela Twashukuru Academy School. Se trata de una escuela 100% ecológica, que mantiene a 50 niños con comida y educación, y que está construida con botellas recicladas. Sus principales líneas de actuación son la alimentación y la educación, el reciclaje y la cooperación cultural.





3- CENTRE DEL CARMEN

El Centre del Carme de València presenta la exposición Evreka (“Lo he descubierto!”) de PichiAvo, organizada por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana con la colaboración del Ajuntament de València. ‘Evreka’ muestra el encuentro entre dos universos creativos: el estudio y la calle. Los dos ecosistemas artísticos donde se desarrolla la obra de PichiAvo, dualidad que han trasladado al Centre del Carme a través de dos espacios: la sala Refectorio y el claustro renacentista.

Pichiavo

Los valencianos PichiAvo son autores también de la falla municipal de este año, junto con los artistas falleros Latorre y Sanz, por lo que el Centre del Carme vuelve a apostar por las sinergias entre la tradición fallera y el arte contemporáneo, abriendo sus puertas a propuestas de arte urbano.

3- LA NAU

La Nau presenta la exposición ‘Antes del Arte – 50 anys després’ producida por el Vicerrectorado de Cultura i Esport y la Fundació General de la Universitat de València. La muestra nos propone una mirada científico-artística del mundo del arte, o más bien a la percepción generalizada indiferente en cuanto a las posibilidades de acción entre ambos campos de conocimiento. Y lo hace a partir de un reducido conjunto de artistas plásticos (Michavila, Sanz, Sempere, Sobrino, De Soto, Teixidor e Yturralde) y músicos (Marco i Llàcer), inspirados programáticamente por el crítico Aguilera Cerni, que articularon una consistente propuesta de corte gestáltico integradora de disciplinas con la formación “Antes del Arte”.

La Nau

Comisariada por el arquitecto Santiago Pastor Vila la exposición trata de reproducir y de acercarnos a la filosofía del grupo, enmarcada por los giros geométricos del arte, interesado en el campo de la psicología perceptiva y promotor de encuentros entre la actividad artística y los métodos empíricos de las ciencias.

5- FSMCV

La Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) inicia la temporada 2019 con un concierto que ofrecerá el domingo 24 de febrero, a las 18:30 horas, en la Sala Auditori del Palau de Les Arts, fruto del proyecto pedagógico que la FSMCV impulsa este año como novedad junto a la Academia Internacional de Dirección de Orquesta AIDO.

FSMCV



El maestro Cristóbal Soler es el director artístico y musical de este proyecto, que como profesores-directores invitados contará con la participación de directores de prestigio internacional como entre otros, John Carewe (discípulo de Messiaen y maestro de Sir Simon Ratttle) y Álvaro Albiach. El concierto será dirigido por directores-alumnos de la Academia Internacional de Dirección de Orquesta AIDO “José Collado”.