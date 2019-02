Una conversación entre amigos en la Escuela de Ciudadanos: Manuel Rivas y Juan Cruz

El reloj marcaba las 19:50h de un viernes, no era cualquier viernes, en la localidad de Manzanares (Ciudad Real). Una temperatura muy agradable para un 22 de febrero, váyase a saber en qué tipo de veranillo estamos. Apenas quedaban 40 minutos para que la 11º Curso de la Escuela de Ciudadanos se iniciara y ya iban llegando, eso si con cuenta gotas, los primeros asistentes. Aún permanecía casi vacío el aforo de la Casa de Cultura de este municipio. No obstante, a apenas cinco minutos de comenzar esta cita, el flujo de personas aumentaba por momentos, hasta completar, una vez más, el aforo de estas instalaciones.

Asistentes que recogían, a la entrada, el folleto informativo de lo que iban a vivir en unos minutos. Un folleto en el que se detallaba el currículum vítae de los dos protagonistas que iniciarán la primera entrega de este curso para este 2019. Sin embargo, en esta entrada se palpaba que, estos espectadores, sabían a lo que iban, puesto que muchos de ellos constituían esa categoría de "fieles" de esta cita cultural, cual cristiano peregrinando, cada domingo, a su templo.

El reloj, como si de puntualidad británica se tratara, marcaba las 20:30h y el telón (ficticio porque ya estaba subido) se abre para presentar al escritor, Manuel Rivas, o "Manolo" para los amigos. Precisamente, le acompaña uno de esos amigos, es el actual director adjunto del Diario El País y uno de sus fundadores, Juan Cruz.

VÍDEO | Vea la conferencia completa de Manuel Rivas y Juan Cruz

Juan Cruz: "La política no tiene educación, literalmente"

Tras las respectivas presentaciones, que denotaban que estaban entre amigos, toma la palabra el periodista Cruz, quien resaltaba algunas de las obras del propio Rivas, con uno de sus recuerdos. En esta línea, Cruz revivía el fallecimiento de una de sus hermanas "un sobrino mío me preguntó ¿y ahora qué hago? yo le contesté, ponte a leer (...) ¿y por dónde empiezo? Y le indiqué que lo hiciera por la Lengua de las Mariposas (una de las obras de Rivas)".

Asimismo, Cruz quiso poner el énfasis en la educación. "Una educación que no hay en la política, de manera literal (...) porque lo que me importa es la educación y no los partidos políticos". También, Cruz aludía a que "estamos educando las palabras para que se peleen entre sí".

"Uno de los grandes fallos en la transición fue la asignatura de Educación para la Ciudadanía", proseguía Cruz, muy centrado en ese peso de la Educación que, en su opinión, está perdiendo por momentos.

En el último tramo de la conversación, Cruz retomaba el título de esta conferencia: los porqués. En este aspecto, el director adjunto de El País, afirmaba "los niños son los mejores periodistas (...) siempre están preguntando por el porqué de las cosas".

Manuel Rivas: "Estamos en una época de encrucijada"

En este mismo espacio para el diálogo, Rivas ha querido recalcar que "vivimos tiempos de revolución tecnológica (...) el móvil se ha convertido en un apéndice de nuestro cuerpo (...) no debemos perder la capacidad de escuchar y de preguntar".

En este punto, Rivas ha subrayado que "estamos en un tiempo de encrucijada (...) vivimos una época de descivilización y retroceso (...) es necesario espacios como este".

Seguidamente, Rivas confirmó que "hay quienes se empeñan en seguir poniendo arsenio a las palabras". Todo ello en una clara alusión a ese halo de crispación que se siente en el ambiente, no en esta sala, pero si en nuestro país.

Seguía corriendo el reloj (parecía que más rápido de lo normal) y continuaba esa conversación, cargada de vivencias, anécdotas, muchas anécdotas, aunque, también, porque no, con muchas recomendaciones literarias y con buena dosis de Historia. Una Historia vivida, y que seguirán viviendo, de una manera tan intensa sendos protagonistas en esta Casa de Cultura de Manzanares. Pero aún quedaba una de las partes troncales de este foro: el debate.

Precisamente, este debate comenzaba con una pregunta del propio Rivas, tras él, tomaba el micrófono el Director de esta Escuela, Román Orozco. Y, ahora sí, llegaban las preguntas de parte de los asistentes, que no habian parado de prestarles atención. Asistentes que no cesaban en formular todo tipo de preguntas: ¿qué ha aprendido de las obras escritas? ¿se puede ser neutral en la actualidad o uno es más activista?. Preguntas que se iban respondiendo hasta llegar a la hora y media. El reloj sobrepasaba, por minutos, las 22 h en este viernes, precisamente 22 de febrero. Se bajaba, ese ficticio telón, hasta el próximo mes de marzo, con la presencia de Isaías Lafuente y Nuria Varela.