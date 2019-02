Álvaro Muñiz: "Pactaría con todo el mundo aunque tuviera mayoría absoluta"

Álvaro Muñiz, flamante jubilado de la Feria de Muestras, que dirigió durante años, es el candidato oficialista tácito. De hecho su incorporación a Foro se interpretó como un fichaje para neutralizar la posible repercusión negativa del salto de Carmen Moriyón a la política autonómica. Muñiz huye de la etiqueta y apunta que se considera "un candidato apoyado por una amplia base". Le acompañan pesos pesados del partido y varios concejales.

Hombre curtido en batallas y a pesar de las críticas que le llovieron por admitir que pactaría con Vox si fuera necesario, defiende su voluntad de alcanzar acuerdos con una permeabilidad que le permitiría también alianzas con la izquierda, como hizo la alcaldesa. Es partidario de pactos y contrapartidas con transparencia y recuerda que "pactar y dialogar no es hacer lo que a mí me da la gana. Se está perdiendo la visión de la democracia. Estoy muy cansadito de escuchar que la conciencia social está en la izquierda; la conciencia social tiene todo el mundo".

Futuro

En cuanto al proyecto se muestra abierto a consolidar políticas sociales que no considera patrimonio de nadie. En este capítulo habla de la renta social y matiza que sí apoyará una herramienta que ayude a aquellos que no tienen medios económicos suficientes pero "no una renta social que sirva para vivir de la sopa boba". La radiografía que hace el candidato busca que los gijoneses "se sientan orgullosos de una ciudad que ya en sí misma es top y creo que no se dan cuenta". Para ello pone ejemplos: Asturias construye más astillero que Galicia o País Vasco o el peso de Gijón en la producción de atuneros. "No creemos lo que realmente somos", lamenta.

Pese a haber presentado 241 avales, una cifra notablemente superior a la de su rival, no se ve ganador y apunta que, si no obtiene la victoria en las primarias, seguirá en Foro. Tampoco es partidario de integrar por integrar sino contar con las personas válidad sean del equipo que sean.