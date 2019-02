Plantón de los invitados a la comisión investigadora del Ciclo Integral del Agua

La Comisión especial de investigación sobre el proceso administrativo que culminó con la adjudicación del ciclo integral del agua en la isla de Lanzarote a Canal Isabel II’ arrancó con la ausencia de las cuatro personas invitadas a participar en ella. Tres de los convocados lo habían sido a petición de los grupos de la oposición en el Cabildo: Gerardo Díaz, ex gerente de Canal Gestión Lanzarote; y los dos letrados Ignacio Calatayud y Esteban Cabrera. Por otro lado y a propuesta del grupo político Coalición Canaria, también había sido invitada María Dolores Corujo.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha lamentado que la secretaria general del PSOE (principal partido de la oposición ) que además ha pedido esta comparecencia, se haya negado a asistir después de haber participado "de manera activa y protagónica" en todo el proceso de adjudicación del contrato a Canal Gestión de principio a fin. El presidente no entiende "por qué la persona, miembro más activo de la comisión negociadora; miembro además de la mesa de contratación que propuso la adjudicación; y de la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote que aprobó dicha adjudicación; así como posteriormente encargándose del informe jurídico que habría de validar la utilización de los fondos del concurso para pagar la deuda que dejó la anterior Corporación presidida por el PSOE; no asistió”. A pesar de eso San Ginés afirma que “estoy convencido que tampoco María Dolores Corujo consintió, ni respaldó ninguna modificación sustancial del concurso”.

San Ginés añade no obstante que posiblemente la ausencia de Corujo se deba a que la primera sesión coincidiera con el Debate de la Nacionalidad Canaria y a que ella es también diputada. Por este motivo, anuncia que aunque no ha justificado su ausencia, habiendo recibido la convocatoria, su grupo reiterará la invitación a María Dolores Corujo.

Por otro lado, señala que estas ausencias ponen de manifiesto que la asistencia es voluntaria como expone el Reglamento Orgánico del Cabildo de Lanzarote. El informe recoge textualmente que ‘los funcionarios locales, tengan o no habilitación de carácter nacional, no tienen obligación de comparecer cuando sean requerido o citados a las denominadas comisiones municipales de investigación. La inasistencia a dichas citaciones o comparecencia no implica reproche alguna de carácter disciplinario, ni administrativos, ni penal. Las órdenes que pudieran producirse a este respecto por los superiores jerárquicos de estos funcionarios estarían huérfanas de cobertura legal, (…) tal comparecencia tendría carácter voluntario’.

El Reglamento añade que ‘las comisiones de investigación especial, ninguna incidencia puede tener sobre las decisiones del asunto objeto de la misma. De pretender alguna decisión distinta a la de crítica y control, que cristalizara en algún acuerdo de competencia del pleno, se requeriría, el dictamen de la competente comisión informativa’.

Estas comisiones locales, distintas del Senado u otras instituciones estatales, según el informe ‘considera rotundamente, que no existe cobertura legal alguna que ampare la posibilidad de sancionar dicha inasistencia, por lo que habrá de considerarse los requerimientos o citaciones como meras invitaciones a los destinatarios que pueden aceptar o hacer caso omiso de las mismas sin incurrir en responsabilidad alguna’. El informe concluye ‘a efectos sustantivos y no políticos la propuesta de la comisión investigadora carece de relevancia y efecto’.

Según el reglamento de esta comisión sólo pueden ser convocados hasta un máximo de 4 personas. El pasado 6 de febrero se fijó el calendario de reuniones. La siguiente cita es el 18 de marzo. Los miembros que componen la comisión además del presidente Pedro San Ginés son: Echedey Eugenio; Ángel Vázquez; José Juan Cruz Saavedra; Carlos Meca; Tomás López; Benjamín Perdomo; Juan Manuel Sosa; y Manuel Cabrera.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, anunció que “pediré a mi partido que solicite mi comparecencia a pesar de las serias dudas de que proceda asistir como invitado un miembro de la propia comisión”. Asimismo, comunicó que “en la sesión en la que tenga lugar mi comparecencia delegaré la presidencia en cualquier miembro de la oposición, durante el trascurso de mi interrogatorio”.

En el mismo “explicaré tantas veces como lo desee la oposición qué la única conclusión a la que pueden llegar es que tiene razón el grupo Podemos en su denuncia sobre la oferta de Canal Gestión”. Pero “me estoy refiriendo al grupo político Podemos en la Comunidad Autónoma de Madrid quién ha denunciado públicamente en reiteradas ocasiones que Canal Isabel II realizó una oferta excesivamente generosa dado los requisitos que se exigían para hacerse con la concesión y que por tanto era sin duda, sin discusión la oferta más generosa tal y como en reiteradas ocasiones han puesto de manifiesto y criticado en distintas sesiones de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

Por último, añadió “dado que la oposición me ha elegido en la presidencia rechazando que esta fuese delegada en Echedey Eugenio, propondré delegarla con carácter permanente en Juan Manuel Sosa, ya que ni él ni su grupo formaban parte de la Corporación en este procedimiento, tal y como había pedido la oposición”.