'Carta a la Iglesia Católica'

Hoy quiero escribir una de mis cartas a la Iglesia Católica.

Mi querida Iglesia Católica,

Hoy te escribo esta carta porque no sé cómo perdonarte. No sé cómo perdonar alguna de tus decisiones sobre los abusos sexuales que han cometido miembros de tu organización a niños y niñas. Decisiones que más ayudar que a las víctimas han conseguido que muchos pederastas hayan quedado impunes o que sigan libres haciendo Dios sabe qué.

No sé cómo perdonar, si es que se puede, que durante décadas hayas obligado a callar a los que sufrieron abusos o que hayas comprado el silencio de sus padres. No sé como olvidar que ante los crímenes la solución más común que hayas tomado haya sido la de ocultarlos. Como si así no hubieran pasado, como si así nadie hubiera sufrido.

Es difícil perdonar la presión que muchas veces las víctimas han sufrido por tu culpa o por la de tus pederastas. Niños a los que les decían que no podían decir nada porque todo ha sido un inocente error, porque seguro que ellos también han tenido parte de culpa o porque es un cura y la gente los quiere y nadie iba a creer que habían hecho eso.

No sé cómo perdonar que a día de hoy no se sepa exactamente cuántos menores han sufrido abusos en España. Que solamente el diario El País haya podido confirmar 87 casos, aunque se sospeche que son millares los menores afectados. Es dificil entender que ocultes tanto crímenes para salvar tu imagen cuando precisamente estás consiguiendo justo lo contrario: ensuciar tu nombre y el de todos los miembros honrados que tienes, que son la mayoría.

No sé cómo perdonar que España sea uno de los países donde más pederastas se hayan salido con la suya. Y sé que están haciendo un esfuerzo ahora desde el Vaticano con una cumbre de abusos sexuales. Pero también sé que las víctimas sienten que llega tarde y que, quizás, no sirva de nada.

Ya sé eso de que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra pero creo que en el caso de ustedes han conseguido vaciar una cantera entera. Creo que es muy difícil perdonar a los pederastas, que sinceramente no sé si tratarlos de locos, enfermos o psicópatas. Pero creo que es más difícil perdonar a aquellos que no sólo no los denuncia sino que los protege. Nunca es tarde para iniciar el camino de la redención, espero que por el bien de todos algún día lo encuentren, porque ahora es difícil perdonarles porque ustedes sí sabes lo que haces.

Atentamente, y con algún pecadillo confesable, David Perdomo.