El dueño de la finca de Totalán declara ante el juez que la caída de Julen era imprevisible

David Serrano, el dueño de la finca de Totalán donde cayó el niño de dos años Julen ha declarado este viernes ante el juzgado de instrucción 9 de Málaga que lleva el caso. Lo ha hecho como investigado por un presunto delito de homicidio imprudente. Durante algo más de dos horas y acompañado por sus abogados ha respondido a todas las preguntas que le han formulado la Fiscalía, la acusación particular ejercida por los padres de Julen, las de sus abogados y las practicadas por la jueza.

La defensa ha sido la ya anunciada. David Serrano dice que siempre pensó que el pozo tenía licencia, de hecho sus abogados aseguran que: "David era un ignorante en la materia y por eso se puso en manos de un profesional". Mantiene que tapó el agujero de 25 centímetros de diámetro con dos bloques de hormigón, que ese domingo 13 de enero avisó a sus invitados en la finca de Totalán del peligro pero, sobre todo, que nunca pensó que una persona pudiera caer por un agujero de esas dimensiones.

Antonio Flores, abogado de David Serrano, asegura que: "David pensaba que el pozo tenía licencia, él valora el peligro pero como algo que puede lesionar a una persona pero, nunca, con la posibilidad de que por ese agujero pudiera caer alguien".

Durante la declaración, en la que se han aportado los informes de los investigadores, sólo ha habido una pequeña discrepancia relacionada con uno de los mapas de la zona aportados por la Guardia Civil.

Los letrados de David Serrano insisten en que en este caso: "No hay culpa y si la hubiese no sería de mi cliente".

El dueño de la finca de Totalán comenzaba su declaración en el juzgado al filo de las once de la mañana. Hoy no ha querido comparecer ante los medios. Sus letrados han pedido que pare el acoso al que se está viendo sometido David Serrano a quien ya muchos señalan como culpable. Juan Martínez Soler es otro de los abogados del dueño de la finca de Totalán:"Lo que hay es un investigado por un presunto delito no un culpable y una cabeza de turco, menos aún un chivo expiatorio. Lo que pedimos es que esto no se convierta en una picadora de carne. Respeto para todos, los testigos, los padres y el pobre niño".

Los abogados aseguran que David Serrano aún está conmocionado por los hechos. Este lunes están llamados a declarar como testigos los padres de Julen y la pareja de David.