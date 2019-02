60 años de la Escuela de Ingeniería de Vitoria

Escucha aquí el encuentro que hemos mantenido con motivo del 60 aniversario de la Escuela de Ingeniería de Vitoria con su director Xabi Sancho, y dos antiguos alumnos: Luis Mari Gándara -de la primera promoción- y Maite Martínez de Lagos -la primera mujer titulada del centro-.

En 1959 echó a andar la Escuela de Ingeniería de Vitoria. Los primeros cursos, sin embargo, no se impartieron en las aulas del edificio del actual campus de la UPV-EHU; lo recuerda Luis Mari Gándara, que fue uno de los primeros alumnos de aquel centro: primero tuvieron que pasar por la Escuela de Artes y Oficios. El traslado a la ubicación definitiva se produjo con las obras todavía en marcha; de hecho, acondicionaron unos vestuarios del taller a modo de aulas, y allí -asegura Luis Mari- se fraguó su actual reuma. ¡Menuda humedad!. Calor no había, pero sí una educación muy completa y práctica.

Más tarde se movió por los pasillos de la Escuela de Ingeniería Maite Martínez de Lagos, la primera titulada. Era la 'señorita' del lugar. La única mujer por mucho tiempo que llegó a recibir clases de la también primera profesora del centro. Maite dice que se sintió muy bien acogida por su compañeros y profesores y que la discriminación por ser mujer le llegó en el mundo laboral. Cuenta que una multinacional vitoriana le envió una carta en la que descartaban su participación en el proceso de selección de personal por su "condición femenina". La rompió con rabia. Mayor enfado tuvo su padre al conocer aquello. Pero no fue la única decepción; en una entrevista para optar a un puesto en una cooperativa, el psicólogo le soltó que para ella no tenían más que una escoba. Maite no obtuvo el puesto, pero se ocupó de que aquel tipo perdiera el suyo.

Las de Maite y Luis Mari son dos de las más de 5.400 historias de vida que han pasado por las aulas de la Escuela de Ingeniería desde su fundación. Un centro que mira más que nunca a la empresa para adaptar la capacitación del alumnado. El próximo curso se pondrán en marcha dos nuevas titulaciones dobles: Mecánica y ADE por un lado y ADE e Informática de Gestión y Sistemas de Información por otro. El director, Xabi Sancho, comenta satisfecho que el grado de inserción laboral de sus titulados es muy alto.