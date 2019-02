Ciudadanos argumenta que no tiene sentido que se les acuse de espionaje cuando fueron ellos los que denunciaron el caso

Sigue coleando el caso del acceso irregular a los correos electrónicos oficiales del Ayuntamiento de Alicante que denunció el grupo de Ciudadanos el pasado miércoles.

Ayer la edil de Modernización y Nuevas Tecnologías, Maria Dolores Padilla, informó de que dos asesores de Ciudadanos, tras descubrir este fallo de seguridad, pudieron acceder a las cuentas del jefe de Gabinete, Vicente López, y de la edil de Deportes y Comercio, Marisa Gayo.

También intentaron entrar en la del alcalde pero, al ser una cuenta más antigua, no se vio afectada. El Ayuntamiento ha puesto el caso en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos los resultados de la investigación interna y actuará en consecuencia con lo ocurrido.

La portavoz de Ciudadanos en el consistorio, Yaneth Giraldo, en declaraciones a Radio Alicante, acusa al equipo de gobierno popular de vertir sospechas contra su formación cuando lo único que hicieron es manifestar el fallo que había y trasladarlo al jefe de gabinete y a los servicios informáticos.

Giraldo reitera que "la seguridad informática del Ayuntamiento ha quedado vulnerada" y que a día de hoy siguen sin saber porque existía esa contraseña o palabra clave y desde cuanto tiempo existe esa vulnerabilidad.

Giraldo explica que no "tiene ningún sentido que se trate de tildar de espía a quien denuncia un caso de espionaje, es algo que cae por su propio peso".

Sobre la información de que dos asesores de Ciudadanos habían accedido a los correos del jefe de gabinete y de la edil de Comercio, Yaneth Giraldo no duda de las palabras de la edil de Modernización, Maria Dolores Padilla, pero no quiere pronunciarse sobre qué pasará con los asesores, hasta que no tenga el documento de conclusiones de la investigación que se conocerá a finales de la próxima semana.

La oposición responde

La portavoz socialista, Eva Montesinos afirma que les parece un hecho gravísimo que se haya podido acceder a los correos de los miembros del equipo de gobierno pero no que no van a hacer valoraciones hasta que no se cierre la investigación. "Pensamos que Ciudadanos tiene que pensar muy bien qué responsabilidades va a tomar. Es un asunto muy turbio y deben depurar responsabilidades. No creemos en las casualidades y deben ser consecuentes con sus actos" declara Montesinos.

Desde Compromis, su portavoz Natxo Bellido comenta que siguen interesados en saber donde está el fallo y desde cuando han estado expuestos los correos electrónicos. Tilda de intolerable el comportamiento institucional y democratico de Ciudadadanos y esperan que tomen decisiones lo antes posible.

Desde Guanyar Alacant, por su parte, su portavoz Miguel Ángel Pavón dice que Ciudadanos es el cazador cazado, han lanzado un boomerang que al final les ha golpeado a ellos mismos, les ha salido el tiro por la culata.