Tropiezo en Valladolid

Derrota inesperada de RETAbet Bilbao Basket en una cancha que no se le había dado nada mal hasta ahora. Tropezón serio, como para hacérselo mirar. No porque visitara la cancha del noveno clasificado en liga, si no por como afrontó los primeros minutos del último cuarto.



El partido comenzó con los dos equipos muy parejos. Jaylon Brown daba la primera ventaja a los MIB con un triple en su segundo intento (2-3). Los hombres de negro se hacían con la iniciativa, y un triple de Leonardo Demetrio confirmaba la ventaja MIB (10-13). Pero Sergio De la Fuente apareció en el partido para hacerse protagonista y destrozar el guión establecido con 3 triples y una canasta de 2 que colocaba a su equipo por delante y cambiaba la dinámica hasta el 23-18 con el que finalizaba el primer cuarto.

El segundo se inició con un triple de Cruz que acortaba distancias (23-21), pero en ese momento el aro se cerró para los MIB, y los vallisoletanos aprovecharon la circunstancia para volver a marcharse y poner la máxima tras dos libres anotados de Torres (32-23). Los bilbainos reaccionaban gracias a los puntos de Ivan Cruz, y una canasta de Schreiner acercaba de nuevo a los hombres de negro (34-29). Los MIB seguían mejorando para ponerse a solo tres puntos (39-36), pero de nuevo aparecieron los vallisoletanos, con un gran Mike Torres que acababa con 11 puntos el primer periodo, incluido un triple sobre la bocina del 2Q que ponía el 45-37 del descanso.

Los vallisoletanos conseguía mantener e incluso ampliar la ventaja, y a 6:12 del final del 3Q el marcador era de 50-41 favorable a los locales. Apareció Lammers en ataque. y su aportación ofensiva colocaba de nuevo a los MIB muy cerca de darle la vuelta (52-49), pero de nuevo un gran final de cuarto de Carramimbre CBC Valladolid conseguía mantener la ventaja al final del tercer cuarto (59-51).

Los locales comenzaron el último acto dispuestos a sellar el partido, y así conseguían la máxima (66-51) tras canasta de Kazadi. La diferencia aumentaba, y Carramimbre CBC Valladolid conseguía una nueva máxima tras un tiro libre anotado por Novas, que anteriormente había transformado un 3+1 (73-55). El RETAbet Bilbao Basket no consiguió volver al partido, y el resultado final fue de 79-64.