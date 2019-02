Se pone en marcha el calendario de movilizaciones por la A-32

La plataforma por la A-32 ha decidido este viernes por la noche cuales serán las primeras fechas del nuevo calendario de movilizaciones que van a poner en marcha, ya no por las obras hasta Villanueva del Arzobispo, que si están ejecutándose, sino porque consideran que la autovía entre los municipios de Bailén y Albacete, que lleva construyendose más de 25 años, tiene que terminarse del todo y que de nada sirve que se terminen en 2 o 3 años los tramos hasta la comarca de Las Villas.

En el último encuentro realizado con la representante del Gobierno de España en la provincia, la subdelegada Catalina Madueño, les aseguró que esta via no estaba entre las preferentes por densidad de tráfico, por lo que no es una prioridad en inversiones, como se ha venido reflejando en los Presupuestos Generales del Estado de los últimas años donde las obras han avanzado de forma muy lenta. Desde el colectivo les aseguraron que si ha bajado el tráfico, es porque los conductores prefieren dar un gran rodeo por Ciudad Real o la A92 por Granada y Almería, antes de cruzar la provincia de Jaén que es el camino más corto desde el Levante, donde la N-322 se encuentra en un pésimo estado de conservación que la convierten en un camino realmente peligroso y donde cada año se contabilizan cientos de accidentes, muchos de ellos mortales. Eso hace perder visitantes a la zona, además de complicar la salida de "nuestros productos".

El presidente del grupo Jaencoop y de la orujera San Miguel Arcángel, Cristóbal Gallego, presente en la reunión, expuso que solo del sector, salieron el pasado año de la zona mas de 32.000 camiones de sus productos, lo que da una idea de las necesidades en comunicaciones que existen a todos los niveles, industrial, turístico o social.

Los proyectos de los tramos entre Villanueva del Arzobispo y el límte con la provincia de Albacete se hiceron hace casi una década, pero al no ponerse en marcha las obras, han quedado obsoletos por difererentes cambios en la normativa legal y técnica, por lo que están aún pendientes de mofificación en su redactado, algo que hasta ahora, nio se ha hecho, ni se va a hacer este año, estando la posibilidad de comenzar los procesos a finales de este 2019, pero sin nada definitivo.

Esta es la principal lucha ahora de la Plataforma por la A-32, que se tomen en serio el terminar la autovía hasta la capital manchega, para que lo invertido hasta el momento, sirva realmente de algo para revertir la situación negativa de buena parte de la provincia de Jaén o Albacete y el mundo rural.

MOVILIZACIONES

Jaén Merece +

La primera cita será en la Plaza de Colón de Madrid el 31 de marzo, junto a otras plataformas y colectivos del territorio nacional que se han unido para luchar por salvar el medio rural, muy en declive en nuestro pais y que pone en peligro el futuro de miles de familias y pueblos de España.

En abril no harán ninguna acción colectiva para no interferir demasiado en las celebraciones de Semana Santa o las elecciones nacionales, que taparian su mensaje, por lo que trasladan la sigueinte cita para el 4 de mayo. Despues han acordado otra acción de protesta el 1 de junio y por último el 6 de julio.

Por ahora no saben cuales serán y de que forma las acciones de protesta a realizar entre mayo y julio, que podrían continuar con mas citas posteriormente, algo que irán acordando los próximos días y que quieren acordar con otros colectivos de la provincia de Albacete o de la Sierra de Segura en la provioncia de Jaén.

AUTOVÍA A-32

El primer Tramo construido fue el Bailén-Linares en 1996, que incluye el enlace con la A-44 que comienza a pocos kilómetros desde la A-4 hasta la Costra Tropical, pasando por las capitales de Jaén y Granada.

El segundo tramo en ser inaugurado fue el de Ibros-Ubeda, inaugurado en 2012.

El tramo Linares-Ibros, se puso en servicio en 2015.

En Albacete se puso en servicio una tramo de variante que enlaza con la A-31 en el año 1995 y que corresponde al oeste de la ciudad, estando en obras otro tramo que está sufriendo retrasos en sus construcción y que enlaza con la A-30 por el sur de la capital manchega.

En obras siguen los tramos Ubeda-Torreperogil, que fue paralizado en el año 2013, Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva, paralizados en 2010. Estos tres tramos está previsto que estén listos pronto, estando muy avanzado el primero de ellos para ser puesto en servicio a finales de 2019 o principio del 2020.

Con tramos sin obras, se encuentran:

Villanueva del Arzobispo - Arroyo del Ojanco

Arroyo del Ojanco - Puente de Génave

Puente de Génave - Límite provincias de Jaén y Albacete

Límite de las Provincias de Jaén y Albacete - Reolid

Reolid - Robledo

Robledo - CM-313

CM-313 - Balazote (Oeste)

Balazote (Oeste) - Albacete