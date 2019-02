Per l'horta pone en marcha un 'crowdfunding' para llevar a los tribunales el proyecto de la ZAL

Per L'horta ha puesto en marcha, junto a la plaraforma 'No a la ZAL', una campaña de cowdfunding para llevar a los tribunales la puesta en marcha, de nuevo de la ZAL en La Punta. Antonio Carrillero, portavoz de Per l'horta recuerda que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con el Puerto, han puesto en marcha de nuevo este proyecto que ya estuvo paralizado por los tribunales durante años.

Bajo el hashtag #ZALaltribunal la plataforma pretende recolectar un mínimo de 9.600€, la cantidad que presuponen inicialmente para las despesas judiciales, una cantidad de dinero alta para estas asociaciones pero asumible. No obstante, la plataforma ha decidido implicarse así en la lucha por una ciudad y una huerta mejor y por eso obre este proceso de micromecenazgo.

Dice que la paralización de la ZAL es una reclamación histórica básicamente, porque es una agresión a los vecinos de La Punta y porque es una zona de conexión natural entre dos de los parques naturales más importantes de Valencia: l'Albufera y el Parc natural del Túria. Así, reivindica la alternativa del corredor verde frente a crear una zona industrial.