Ultimátum de la policía municipal para cubrir servicios extraordinarios en Ponferrada

La plantilla de la policía municipal está dispuesta a dejar de hacer servicios extraordinarios si en un plazo de 15 días no se remite al Boletín Oficial la primera convocatoria de la contratación de nuevas plazas de ingreso y si los servicios extraordinarios no se llevan a pleno en marzo.

"Nos sentimos olvidados e ignorados", dice el portavoz de la plantilla y representante sindical en el comité, Manuel Cachón, quien asegura a estos micrófonos que "la paciencia está llegando al límite" porque el problema se va pasando de semana en semana "a costa de la voluntad de la policía".

Cachón cree que la situación se está enquistando a causa por culpa de "técnicos y políticos". De hecho mantiene que había pedido a la alcaldesa que convocase una reunión con todos los grupos políticos para hablar de la situación y de cómo solventarla y sin embargo "ni siquiera se ha conseguido hacer ese encuentro". Dice el sindicalista que "era necesario que los portavoces de los grupos de la oposición también conociesen los preacuerdos de la mesa general de negociación para que todos sean conscientes de la dimensión y del cansancio de los agentes".

Pero ni una cosa ni la otra, así que "los policías están cansados y enfadados". El jueves mantendrán una reunión con el equipo de gobierno y su idea es la de plantarse si no hay un límite al ritmo frenético de unos agentes a los que se les está "ninguneando". "Nos negaremos a realizar los servicios extraordinarios porque nos están desbordando y se siguen haciendo a sabiendas de que se incumple la legislación", "así que se acabó el ver que ni las bases de contratación van a Junta de gobierno ni el punto del pago de horas extraordinarias al pleno", añade.

"No vamos a permitir que haya más bailes, porque parece ser que hay informes contradictorios sobre la externalización del servicio de custodia al ayuntamiento. Parece que nadie quiere líos y como total se hace con el esfuerzo de los agentes y después no se valora....Pero se acabó no todo da igual".