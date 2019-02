Balears registra subidas de precios de alquiler vacacional de casi el 40% en un año

Balears encabeza la lista de las zonas con los precios del alquiler vacacional más caros de España, con tarifas medias de hasta 60 euro por persona y noche en Pollença, Ibiza o Santa Eulàlia des Riu. También se han experimentado subidas de casi un 40% en un año, como en el caso de Sa Pobla. Son datos de un estudio de la plataforma HomeAway, que justifica este fenómeno en el hecho de que en las Islas la tipología principal de estas viviendas es la de una villa o chalet.

El portavoz de HomeAway, Joseba Cortázar, explica que el perfil mayoritario de cliente de estas viviendas es el de un turista extranjero que prefiere fragmentar sus estancias en varios períodos a lo largo del año y preferentemente fuera de la temporada alta.

Las plataformas digitales de alquiler temporal están firmando acuerdos de colaboración con algunos gobiernos autonómicos, con el objetivo de combatir la oferta ilegal. Son campañas que contemplan, entre otras cosas, más inspecciones e intercambio de datos entre las empresas y la administración para detectar posibles casos de fraude.

El último de estos protocolos se ha firmado con la Generalitat de Catalunya, para aflorar los pisos turísticos no legalizados. Se trata de iniciativas que de momento no se han hecho extensivas a Balears, donde la ley prohibe el alquiler turístico en plurifamiliares. Dice el portavoz de HomeAway que sin la cooperación de la Administración no pueden garantizar que no se cuele oferta ilegal en su portal digital.

Por otra parte, el pasado mes de enero se hizo efectiva por primera vez la nueva declaración informativa a Hacienda sobre cesión de uso de viviendas con fines turísticos, que todos los arrendadores de esta modalidad están obligados a presentar. La medida está regulada por una orden ministerial de mayo de 2018 y afecta especialmente a plataformas como HomeAway o AirBnB.