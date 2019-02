Un voluntario mallorquín en Serbia denuncia violencia policial en el desalojo de un edificio ocupado por refugiados

El mallorquín Diego Menjíbar ha denunciado el recrudecimiento de la violencia policial en el entorno de los refugiados que llegan a Europa, con motivo del desalojo de un edificio ocupado por adolescentes procedentes de Afganistán. Un episodio del que fue testigo el pasado miércoles, 20, en la localidad de Sid, en la frontera serbocroata.

Diego, periodista freelance, y natural de Alcúdia, es voluntario de la ONG española No Name Kitchen, que proporciona a estos refugiados ayuda humanitaria de primera necesidad. Explica que la policía acudió al local, en el que había en torno a medio centenar de personas, algunas de ellas menores de edad, y lo desalojo a golpes y se llevó todos sus enseres. Dice que no es un caso aislado.

En la operación fueron arrestados miembros de la ONG, que posteriormente fueron puestos en libertad y que fueron víctimas, igualmente, de violencia física, e incluso habla de un caso de violencia sexual.

Advierte de que las deportaciones en caliente en la zona están "a la orden del día" y que la situación amenaza con dejar desatendido al goteo de personas que buscan refugio en Europa.

El voluntario mallorquín, quien proyecta permanecer en la zona "indefinidamente", explica que se está usando "el miedo como herramienta" para predisponer a la población contra los refugiados y que la situación de estos ha quedado "en el olvido" para la opinión pública.

Diego asegura que están recibiendo ayuda humanitaria desde Mallorca, a través de colectas para proporcionar material de primera necesidad a estas personas.