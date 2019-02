Tener una vaca loca y enterarse por la prensa

Este fin de semana el mal de las vacas locas ha sido noticia de nuevo, por un caso aparecido en una ganadería de El Piñero. Es un caso de encefalopatía espongiforme atípica, que no es trasmisible y, afortunadamente, no tiene ningún riesgo para lo población. Lo publicó El País el pasado viernes en su edición digital, y el ganadero de El Piñero se ha tenido que enterar por la prensa, porque aún no tiene comunicación oficial de su caso.

El caso está confirmado, tal como señala el responsable de vacuno de leche de COAG, Jorge Hernández, pero lanza la crítica a la actuación de la administración que aún no ha comunicado formalmente nada al ganadero.

No sólo eso, sino que, por lo mismo, tampoco sabe que tiene 50 reses bajo vigilancia, como habría dicho el director general de Producción Agropecuaria de la Junta, Óscar Sayagués, apuntan desde COAG. La situación de indefensión e incertidumbre del ganadero y su familia llega a tal extremo que incluso han tenido una visita de la Guardia Civil a su explotación este sábado.