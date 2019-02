Paco Sanguino anuncia que abandonará la dirección del Teatro Principal

El recién elegido candidato socialista a la Alcaldía y actual director del Teatro Principal de Alicante, Paco Sanguino, ha anunciado en Radio Alicante su intención de abandonar la dirección del coliseo en las próximas semanas.

En declaraciones a Hoy por Hoy, Sanguino ha explicado que va a llevar a cabo un "proceso de transición" para dedicarse de lleno a la campaña electoral de las municipales de mayo y por responsabilidad de cara, tanto al Teatro, como a la militancia socialista.

En este sentido, ha explicado que ha comenzado ya las conversaciones con los propietarios para ir abandonando sus funciones en las próximas semanas, sin que se vea alterado el funcionamiento del Teatro.

Respondía así Sanguino al alcalde Luis Barcala, que este lunes le pedía "responsabilidad" dada la importancia que tiene ser alcaldable.

"No tengo impresión de división interna"

Preguntado sobre el respaldo con el que sale de las primarias, Sanguino asegura que no lee los resultados en clave de fractura. "No tengo la impresión de que haya división interna, en absoluto", ha señalado, a pesar de que un 45 % de la militancia no ha respaldado su proyecto.

En este sentido, Sanguino ha recordado que Pedro Sánchez ganó las primarias de 2017 con un porcentaje menor de votos (50,2 %) y eso "no ha supuesto ninguna fractura en el PSOE".

Por eso, cree que el resultado no afectará a la elaboración de las listas, que son abiertas, pero en cuya configuración él tiene la última palabra.

La pregunta ahora es si integrará a Montesinos y Asensi en esas listas, y cómo. De momento, no han comenzado a hablar porque "ha pasado muy poco tiempo" desde la votación, pero asegura que anoche encontró una "unión total" con ambos.

Escucha aquí la entrevista íntegra a Sanguino, el día después de ser elegido alcaldable socialista.