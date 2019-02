APSA denuncia trato discriminatorio de un bar a 33 de sus usuarios

"Incredulidad e indignación". Así se sienten en APSA, con el trato que han recibido 33 de sus usuarios con diversidad funcional psíquica, en una cafetería de Guardamar del Segura (Cafetería Hernández, en la calle Dunas) donde, según denuncia una de sus voluntarias, no quisieron servirles refrescos. Desde el establecimiento niegan cualquier trato discriminatorio. Aseguran que pidieron cantidades que en ese momento no podían ofrecerles.

Estos chicos y chicas participaban este fin de semana en la excursión mensual que se realiza desde el servicio de Ocio de APSA. Se dirigían a Torrevieja, pero pararon en Guardamar para almorzar. "Un grupo de 33 chavales muy educados que solo querían tomar algo y gastar su dinero como lo haríamos cualquiera de nosotros", relata la voluntaria Laura Pérez Izquierdo, en su muro de Facebook.

Eligieron esta cafetería. Se sentaron en la terraza y la coordinadora del grupo entró a hablar con la dueña que "nos mira mal y nos dice que no tiene refrescos para todos", escribe la voluntaria. Se levantaron sin más y se fueron a almorzar a un parque cercano, pero uno de los chicos quiso comprar un bocadillo y "tampoco tenía pan". Fue entonces, cuando esta voluntaria, a la que no habían visto en el establecimiento, se acercó a pedir uno para ella. Se lo sirvieron, según relata Juan Lorenzo, supervisor del área de Ocio de APSA y "recién puesto el bocadillo a la voluntaria, a la coordinadora de la excursión, que entró en ese momento, le dijo que para ella no tenía pan. Queda evidenciado que esta persona no quería tener nada que ver con este grupo de personas con discapacidad", concluye.

Algo así no les había ocurrido, dice, desde que se activó este servicio de Ocio. "No es lo normal", asegura Lorenzo. No van a denunciar ante la justicia porque la denuncia pública, insiste, es "mucho más efectiva". No se entiende que en pleno siglo XXI nos sigamos encontrando con situaciones como esta, lamenta.

Desde este bar han explicado a Radio Alicante que efectivamente llegó este grupo el pasado domingo formado por 40 personas (33 usuarios y 7 monitores) y pidieron 18 botellas del mismo refresco del que solo disponían de 3 botellas. Se le ofreció "otra cosa" que, según la responsable del bar, "rechazaron y lo mismo ocurrió con los bocadillos" (aunque desde APSA hablan solamente de un bocadillo). Les quedaba solo una barra de pan después de un servicio de comidas "fuerte".