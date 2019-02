'No' sigue siendo 'No' en Carnaval

Por desgracia, son muchos los motivos que convierten a los protocolos de prevención y actuación frente a abusos y agresiones sexuales en una cuestión capital para cualquier equipo de gobierno. La mayor visibilización de la problemática machista, sentencias y litigios judiciales como el de ‘La Manada’ o los mediáticos sucesos de asesinatos como el de Laura Luelmo, hacen de los protocolos casi el primer quebradero de cabeza de administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado cuando se acerca alguna fecha relevante que atraerá un gran número de personas a la ciudad.

Y ese es el caso de los carnavales; por tercer año consecutivo, el ayuntamiento ha lanzado la campaña “No es No. Carnaval sin violencias”, que tiene como objetivo, en primer lugar, la visibilización y concienciación sobre los problemas de agresiones, abusos, acosos o simples ‘agobios’ que sufren las mujeres en las grandes aglomeraciones de personas por parte de algunos hombres, máxime si hay ingestas de alcohol masivas de por medio.

En materia de prevención y concienciación, el consistorio repartirá más de 10.000 chapas, 700 carteles, y colocará una gran lona con frases como “En Carnaval no todo vale. El NO sigue siendo NO”, “No te pases. Ligar no es acosar” o “Ni las aglomeraciones ni el alcohol justifican una agresión”.

Y en cuanto a la actuación frente a alguna posible denuncia, se instalará un 'punto violeta' de atención 24 horas en la Fundación Municipal de la Mujer, en la Plaza del Palillero, al que se podrá acceder desde la calle Javier de Burgos, donde un equipo multidisciplinar de expertos estará disponible para atender, asesorar o en algunas ocasiones simplemente dar cobertura a aquellas mujeres que acudan allí para denunciar alguna agresión.

Además, los taxistas colocarán una cinta morada en la antena de su vehículo para que las mujeres puedan reconocerlo en caso de urgencia, y los barrenderos, que circulan por las calles a horas en las que los incidentes son más propensos, también colocarán la en el carro que utilizan haciendo las veces de “punto seguro”.

Un programa que se combinará con el dispositivo desplegado por la Policía Nacional de cara a la semana grande de carnaval. Repartirán a agentes vestidos de paisano para controlar a los posibles agresores y estar más cerca de los hechos delictivos.

El portavoz de la policía nacional, Andrés Bragado, ha alertado esta mañana en Hoy por Hoy Cádiz sobre la cercanía a la víctima que puede tener quien comete el hecho delictivo: “muchas veces estas acciones son llevadas a cabo por el entorno de la víctima como amigos, novio o la persona con la que se mantenga algún tipo de relación”. El portavoz, además, ha recomendado hacer uso del 091 para realizar cualquier tipo de denuncia, “manteniendo la calma y aportando detalles que puedan ayudar como la ubicación, la explicación de lo que ha sucedido o qué ropa viste el supuesto agresor”.