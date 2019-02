Perdonen ustedes si no dejo de reabrir heridas, pero uno no alcanza a entender como este país está en permanente crisis, al borde mismo del abismo día sí y día también, cuando comprueba el número de patriotas que lo habita. Como esos valientes que , con el pecho inflamado por el arrojo y la valentía de los héroes, han reventado cuatro humildes jardineras en Valderrey que honraban la memoria de otros tantos asesinados en los albores de la Guerra incivil. Parece que en el último pleno municipal dos concejalas del PP ya habían afeado al alcalde este homenaje diminuto, que convertía al pueblo en el hazmerreir de la comarca e instaban al regidor a dejar a los muertos en paz. El que avisa no es traidor.Mientras, nos consuela saber que el museo de la semana santa sigue a buen ritmo, y que los más de dos millones de euros públicos que ahí enterramos son agua bendita para nuestras almas. Ya nos han dicho que será de pago porque una cosa es lo del César y otra lo que es de Dios. No confundir. No nos ocurra como con los curas pederastas que en realidad eran el diábolo aunque llevaran sotana.

A quien no había manera de confundir en el Festival del Botillo era a Bertín y al consejero de los Quiñones. El crooner en mangas de camisa, el de Fomento hecho un pincel. Dos derechas y un solo Dios verdadero.

Y para rematar estas vísperas de Carnaval, va la Silvia Clemente y pega un portazo de no te menees, dejando algunas perlas destiladas a propósito del Mañueco como que no tiene palabra, proyecto ni liderazgo. Ya se sabe que donde hubo fuego cenizas quedan. Y para colmo ahora parece que le gusta Malú.