El Mallorca tiene que ser ambicioso

De nuevo el Real Mallorca nos volvió a mostrar sus dos caras. El equipo no consigue sacar los tres puntos como visitante y deja escapar la oportunidad de acercarse al playoff de ascenso. Nos dirán que ese no es el objetivo, y tal vez sea verdad. Pero el equipo si no hubiese dejado escapar puntos como ocurrió contra Cádiz, Zaragoza o Tenerife, pelearía por estar arriba.

Es difícil que el club pueda mantener a Lago Junior o Raíllo si no hay objetivos importantes de por medio, porque siempre hay que aspirar a mejorar, económica y deportivamente. Cada año será más difícil y aunque no sea una obligación, no se debería tirar por la borda la posibilidad de entrar en playoff, ya que los otros equipos no demuestran ser muy superiores a los bermellones.

Hay que exigirle más ambición al equipo como visitante para enganchar a los aficionados.