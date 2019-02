Coato, de cooperativa referente a polvorín

Coato reune a más de 3.000 explotaciones agrícolas de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con 21.000 hectáreas de cultivo de las que 16.000 se dedican al a agricultura ecológica. Productos como la uva y la almendra han sido los reclamos de esta cooperativa que, después de años de crecimiento y de ser imagen del municipio, vive tiempos convulsos y muy conflictivos por el malestar entre muchos de sus socios.

Ese malestar culminó en la asamblea del pasado viernes que fue suspendida después de que un grupo de personas intentara acceder por la fuerza al entender que se habían acreditado de forma adecuada, algo que no compartía la dirección, quien sostiene que se trata de socios que se habían dado de baja o que habían sido expulsados. La situación derivó en empujones, insultos e incluso intentos de agresión, según algunos de los asistentes, lo que hizo que la Guardia Civil interviniera.

El Ayuntamiento de Totana ha propuesto una mediación entre las diferentes partes para buscar un acuerdo. En el escrito remitido este a las dos candidaturas que concurrían a la asamblea del viernes, les emplaza a asistir a una mesa de trabajo el próximo viernes 1 de marzo, a las 9 de la mañana, para buscar "medidas de consenso que permitan confeccionar una lista conjunta". A través de un comunicado, el alcalde Andrés García Cánovas, hace un llamamiento a "rebajar la tensión" y aboga "por recuperar la senda de la transparencia y la participación de una sociedad cooperativa que ha sido referente, puntera y ejemplar".

Esta propuesta ya ha sido calificada como "despropósito" por el presidente de Coato, José Luís Hernández, que en declaraciones a la Cadena SER, ha señalado que no acepta esta mediación y que al alcalde -se da la circunstancia de que es socio de la cooperativa- "no le corresponde hacer de mediador con personas que ya no son socias". Además, le recomienda "que se centre en la situación dentro de su propio partido, donde el 49% de sus militantes no están de acuerdo en que él sea el candidato a alcalde".

Sin fecha aún para volver a convocar a los socios

La dirección de Coato decidió suspender la asamblea del viernes, una vez ocurridos los incidentes, ante la imposibilidad de determinar quiénes de los asistentes se encontraban acreditados, según José Luís Hernández: "El problema lo ha generado gente que ya no es socia de Coato y le da igual todo, lo único que quieren es hacer daño". La cooperativa aún no ha marcado una nueva fecha para retomar de nuevo la asamblea.

Mientras, por la otra parte hablan de maniobras de los actuales dirigentes para impedir la presencia de voces críticas. Algunos de estos socios críticos con la actual directiva se han agrupado en torno a la asociación ANACO. Denuncian que se les expulsó de la cooperativa por sus quejas sobre la opacidad y la mala gestión en las liquidaciones del precio de algunos cultivos, sobre todo almendra. "La ausencia de transparencia en esta cooperativa es total", lamentaba Juan Pascual, uno de de los socios en esta situación.

Eso fue el viernes por la tarde y horas después la dirección de la cooperativa totanera también denunció ante la Guardia Civil el robo de "documentos privados pertenecientes a la cooperativa, en los que se incluían datos de los socios censados".