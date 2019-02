Los padres de Julen, abatidos por la muerte de su hijo, se ratifican como testigos en su declaración sobre la desaparición del pequeño de dos años en Totalán.

Acompañados por varios miembros de su familia, entre ellos el dueño de la finca y único imputado en el caso, José y Victoria, los padres de Julen, han declarado como testigos ante el Juzgado de Instrucción 9 de Málaga que lleva este asunto.

Muy afectados, durante una hora y media, y por separado, han ratificado la declaración inicial sobre las circunstancias que rodearon la caía en el pozo del pequeño Julen ese domingo 13 de enero cuando celebraban una comida familiar en Totalán. De su versión inicial de los hechos, es decir, que el pequeño se escapó de la vista de sus padres y cayó en el pozo, apenas han matizado ante el tribunal algunos detalles.

Antonia Barba es la abogada de los padres de Julen que, recordemos, están personados en la causa como acusación particular: "La declaración ha ido dentro de lo cabe y como están estas criaturas pues ha ido bien y con lo que recordaban realmente. Son personas que no mienten y no tienen que hacer una declaración distinta. Han venido a confirmar lo que dijeron ante la Guardia Civil si bien han matizado en el croquis donde estaban las mesas, donde estaban ubicadas las cosas y, sobre todo, donde estaba ubicado el pozo".

Según fuentes del caso estas declaraciones están siendo determinantes para establecer responsabilidades y saber si el pozo estaba tapado o no, algo que, aún no está claro.

Los padres se han marchado del tribunal sin hacer declaraciones a los medios, muy afectados, su abogada ha pedido que cesen los ataques en redes sociales contra la familia y recuerda que ya están adoptando medidas legales: "Que se están presentando denuncias que, por favor, que cesen los tuiteros, en Facebook, la gente que intenta machacar y hacer sangre con algo que no hay. Que mantengan un poco de respeto por esta familia que está sufriendo muchísimo, que lo que quieren es que se esclarezca lo que ha ocurrido, que son los primeros interesados y que no quieren hacer daño a nadie pero, tampoco, que le hagan daño, que les dejen tener un duelo tranquilo".

Hoy también ha declarado como testigo la pareja sentimental de David Serrano, el dueño de la finca donde estaba el pozo en Totalán, un testimonio breve en el que ha ratificado que vió como el pequeño, de pronto, desapareció de su vista.

El miércoles están citados a declarar como testigos los tres senderistas que acudieron en ayuda de la familia en el momento de los hechos.