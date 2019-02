Agenda universitaria viernes 22.02.19

Hoy abrimos nuestra agenda con un evento que se va a celebrar el próximo martes 26 de febrero en el edificio I+D+i. Se trata del Foro de Derecho Penal y Ciencias Criminales que en su primera edición se va a centrar en analizar los Nuevos retos del Derecho Penal. Esta jornada se compone de dos mesas de debate en las que vamos a poder escuchar a catedráticos y profesores de la Universidad de Córdoba, de Granada, de Sevilla y de nuestra universidad, la Universidad de Cádiz. En unos minutos hablaremos con el doctor en Derecho Penal por la Universidad de Cádiz y director de este foro, José Manuel Ríos Corbacho.

Y al día siguiente, miércoles 27, se va a celebrar en la sala de conferencias el Taller “Activa tu lado creativo”, una iniciativa enmarcada dentro del Laboratorio Campus Emprende de la Fundación Campus Tecnológico, para la que ésta cuenta con la colaboración de la Cátedra de Emprendedores de la UCA. Este taller va a ayudar a los asistentes a desarrollar técnicas que liberen el lado creativo que todas las personas tenemos en nuestro interior y orientarlo hacia la búsqueda de oportunidades. No solo va dirigido a estudiantes, también a egresados, emprendedores, empresarios, y en resumen, a todas aquellas personas con iniciativa y ganas de detectar oportunidades empresariales. Será en horario de mañana, de 9,30 a 2 de la tarde, y podéis inscribiros a través de emprendedores.uca.es

Además, durante esa misma mañana el Director General de Empleo y Emprendimiento de la UCA, Luis López Molina, y la directora de la Fundación, estarán en el edificio I+D+i para presentar la trigésima edición de los premios Atrébt! 2019. Aquellos que tengáis dudas o queráis conocer mejor cómo participar en este concurso no os perdáis esta presentación. Son varias las modalidades que ofrece este concurso, entre ellas: premio a la iniciativa impulsada por mujeres, premio a la iniciativa relacionada con la discapacidad y un premio que consiste en el desarrollo de la imagen corporativa del proyecto. Y Además, la Fundación Campus Tecnológico vuelve a patrocinar uno de los premios con el objetivo de fomentar ideas o proyectos vinculados a los sectores industriales del Campo de Gibraltar. Tenéis hasta el 15 de marzo para enviar vuestras ideas o proyectos.

La Fundación y la Universidad de Cádiz también colaboran en la puesta en marcha del Primer Experto Universitario Contable, que se va a comenzar a impartir en nuestro campus a partir del 18 de marzo. Cada vez son más las empresas que demandan entre su personal la figura de un Experto Contable, y esta es una muy buena oportunidad de acceder al título oficial. El curso se va a desarrollar en modalidad semipresencial, las clases van a finalizar en junio, serán de lunes a jueves de cinco a ocho de la tarde, y una vez concluyan las clases el resto del experto se va a realizar a través del campus virtual de la UCA. El plazo de inscripción está abierto hasta el 8 de marzo. Solo tenéis que contactar con el área de formación de la Fundación o inscribiros a través de la web campustecnologicoalgeciras.es.

Atención aquellos que queráis aprender a bailar swing porque a partir del 1 de abril va a comenzar en el campus Un curso de Iniciación a este baile. Hay muchos estilos dentro del swing: lindy hop, charlestón, jazz steps, claqué.. El curso comenzará con una breve introducción histórica sobre los orígenes del jazz y se centrará principalmente en el estilo Lindy hop. Se aprenderán los pasos básicos y algunas figuras con las que poder disfrutar del baile a un mayor nivel. Las clases serán en el salón de actos de la Escuela Politécnica, todos los lunes y miércoles de 7 a 9, del el 1 al 29 de abril, con una clase extra el 6 de mayo.

Y la fundación, además del experto contable, mantiene el plazo de inscripción abierto para los siguientes cursos: Curso de Instalador RITE (Reglamento en Instalaciones Térmicas en Edificios); Curso de Instalador de gas; Control y Prevención de Legionella; Manipulador de Gases Fluorados y Curso de Iniciación a la Gestión de E-sports.

Hasta el próximo 20 de marzo de 2019 permanecerá abierta la convocatoria general de presentación de proyectos para los seminarios que formarán parte de los programas estacionales de la Universidad de Cádiz durante el año 2019.

Cursos de Verano de la UCA en Cádiz; Cursos de Verano de la UCA en San Roque, que en principio se van a celebrar del 15 al 27 de julio; Cursos de Otoño de la UCA en Jerez; o Cursos de Otoño de la UCA en Algeciras que están previstos para el mes de noviembre, en concreto del 18 al 30. Podéis enviar vuestras propuestas a través de la web de celama.

Y ahora nos vamos al cine con Alcultura cinema, 4 en letra y la Universidad de Cádiz. El próximo jueves estaremos celebrando el día de Andalucía así que os adelantamos la película de la semana siguiente que es....Girl…

Mejor opera prima en el festival de Cannes, nominada a los Globos de oro, premio del público en el Festival de San Sebastián, entre muchos otros premios que avalan esta cinta que nos llega desde Bélgica para contarnos la historia de Lara, una joven transgénero de 15 años que sueña con convertirse en bailarina. La veremos el jueves 7 de marzo a las 7 de la tarde en el Salón de actos de la Escuela Politécnica.

MÚSICA: Hoy nos vamos cerquita, al Puerto de Santa María, para conocer a una banda de rock psicodélico formada hace a penas 3 años. Se trata de The Magic Mor, que en 2018 publicó su primer álbum, Move the lines to make circles, y nos despedimos con el que fue su primer single Move the lines.